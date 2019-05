Simone di Torre Maura ha vinto il premio ' Miglior figlio di Roma' - VIDEO

Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura. Simone premiato come «figlio migliore di Roma» : Una gomma da masticare e tanta spontaneità. Anche di fronte a una platea arrivata per applaudirlo Simone di Torre Maura non si è scomposto. Il ragazzo della periferia romana diventato famoso per aver ...

Torre Maura - Simone è un simbolo di cui avevamo bisogno : Sono passati diversi giorni dalle proteste razziste di Torre Maura, eppure la notizia continua a tenere banco. Da una parte c’è Simone, il quindicenne che ha affrontato a parole Casapound ed è divenuto un simbolo di umanità in un contesto nazionale dove odio e xenofobia sembrano farla sempre più da padrone. Dall’altra ci sono state le polemiche per il tweet della scrittrice Elena Stancanelli, che si è focalizzata più sull’accento romano del ...

Torre Maura - la lettera del padre di Simone : “Un errore la guerra tra poveri. Priorità? Lotta per la casa e il lavoro” : “Mio figlio, un bambino tedoforo che ci lascia una fiamma per illuminare la via”. Dopo tre giorni di silenzio, torna a parlare Walter, il papà di Simone “er pischello di Torre Maura”, il 15enne divenuto famoso in tutta Italia – e non solo – per aver tenuto testa, mercoledì pomeriggio, agli esponenti di casapound che guidavano la protesta contro l’arrivo di 77 rom nel centro d’accoglienza alla periferia est di Roma. L’unica intervista, Walter ...

I prof di Simone di Torre Maura : "Parla e scrive un ottimo italiano. Siamo orgogliosi di lui" : "Simone parla e scrive un ottimo italiano. Quella fierezza, quella capacità di controbattere a delle argomentazioni - poco consone non solo nella sostanza, ma espresse anche in maniera volgare dal linguaggio del corpo - mi piacerebbe poter dire di avergliela trasmessa io, anche in parte infinitesimale. Ma non è così. È tutto merito suo. Io sono orgoglioso di Simone, e così tutti i miei amici e colleghi". A ...

Walter - l'uomo che ha dato il buffetto a Simone di Torre Maura : "Pentito per il gesto - vorrei incontrarlo" : "Io vorrei incontrarlo Simone, vorrei incontrare il padre". Walter è pentito di quel buffetto che gli ha dato?, chiedono i giornalisti. "Ma sì, però non era uno schiaffo, dai, gliel'ho dato come fa un padre con un figlio". Eccolo qui l'uomo che, nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo, si avvicina a Simone, il quindicenne che ha contestato CasaPound durante la protesta contro i rom trasferiti dal Comune nel centro ...

Torre Maura - Guardian omaggia Simone : 02.24 Anche il quotidiano britannico The Guardian rende omaggio a Simone,il 15 enne del quartiere Torre Maura che ha reagito civilmente alle proteste dei militanti di Casapound, contro l'arrivo di 70 persone di etnia rom nel centro di accoglienza comunale di via dei Codirossoni, a Roma. Simone ha osservato come non sia giusto convogliare la rabbia e la frustrazione dei romani dimenticati contro una minoranza.

L'Osservatore Romano elogia Simone - il 15enne di Torre Maura : "Coraggio - intelligenza ed equilibrio" : Gli elogi a Simone arrivano anche da L'Osservatore Romano. "Davanti al centro di accoglienza, - scrive il quotidiano della Santa Sede - il ragazzo ha dato prova di possedere, oltre che coraggio, intelligenza ed equilibrio, confrontandosi con persone più adulte, alcune militanti di Casapound, spiegando come, a suo parere, non sia giusto convogliare la rabbia e la frustrazione dei romani dimenticati contro una minoranza debole, altrettanto ...

"Sarà pure coraggioso - ma non sa parlare italiano". Elena Stancanelli nella bufera per un commento su Simone di Torre Maura : "Per carità, il pischello di Torre Maura, che gli vuoi dire, coraggioso... ma che uno a quell'età non sappia parlare in italiano non vi fa impressione?". La scrittrice Elena Stancanelli ha commentato così, sul suo profilo Twitter, il botta e risposta tra un gruppetto di esponenti di CasaPound e Simone, quindicenne di Torre Maura. Il 4 aprile, due giorni dopo la rivolta di alcuni abitanti del quartiere della periferia romana ...

Il padre di Simone - il "pischello" di Torre Maura : "Mi sono commosso per mio figlio. Ma ora la sinistra non lo deve strumentalizzare" : "Mio figlio non va strumentalizzato". A parlare, in una intervista al Fatto Quotidiano, è Walter, cinquantenne di Torre Maura, padre di Simone, il "pischello" che ha tenuto testa al leader di CasaPound, Mauro Antonini, durante la protesta contro l'accoglienza di 77 rom nel centro di via Codirossoni. "Non va strumentalizzato. Bene che abbia visibilità il suo pensiero. sono orgoglioso, è mio figlio e mi fa pensare di aver ...