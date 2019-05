Silvio Berlusconi dopo il malore | “Sì | ho avuto paura La mia unica malattia inguaribile

Silvio Berlusconi dopo il malore : “Sì - ho avuto paura. La mia unica malattia è l’ottimismo” : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo“. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande in una intervista al Corriere della Sera dopo l’intervento subito nei giorni scorsi. Il leader di ...

Silvio Berlusconi - il retroscena dall'ospedale : la telefonata al big azzurro dopo l'operazione : Silvio Berlusconi sta meglio. dopo il piccolo intervento per un occlusione intestinale che lo ha costretto nella sua stanza d' ospedale al San Raffaele. E che le condizioni del leader di Forza Italia siano in ripresa lo si evince anche dalle notizie che trapelano dal suo entourage e che riguardano l

Berlusconi dimesso lunedì? Pier Silvio e Marina : "È un combattente" | Panico azzurro per la campagna elettorale : Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da quattro giorni ricoverato al San Raffaele di Milano dopo un intervento chirurgico per una occlusione intestinale. Il paziente, fa sapere lo staff medico dell’ospedale, ha risposto e risponde "perfettamente alle terapie". Domenica o lunedì dovrebbe essere dimesso "in sicurezza"."Anche questa volta l’ho scampata" avrebbe scherzato con i suoi cari il diretto interessato. ...

Silvio Berlusconi al San Raffaele : "Reagisce bene alle terapie - dimissioni previste lunedì" : Il leader di Forza Italia ricoverato d'urgenza martedì scorso e operato per una occlusione intestinale. Tajani: "Tornerà protagonista appena i medici lo faranno uscire"

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi - ma Marina avverte : “Metta la salute al primo posto” : Le condizioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Migliorano dopo l'intervento subito per un'occlusione intestinale. Ma i medici e i figli avvertono che ora è necessario, per il presidente azzurro, non esagerare in campagna elettorale. La figlia Marina sottolinea: "Mi auguro che per una volta metta se stesso e la sua salute davanti a tutto e a tutti”.Continua a leggere

Ruby - i soldi di Silvio Berlusconi al compagno di Karima El Mahroug. La prova in una rogatoria dalla Svizzera : Il cerchio è chiuso. Una rogatoria chiesta dai i pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio e arrivata dalla Svizzera fornisce la prova definitiva che i soldi di Silvio Berlusconi, partiti da una banca Svizzera, sono arrivati in Messico a Luca Risso, allora compagno di Karima El Mahroug, detta Ruby Rubacuori. È una parte dei soldi pagati a Ruby per non farla parlare delle relazioni sessuali avute con Berlusconi quand’era minorenne nelle feste del 2010 ...

Silvio Berlusconi - Annalisa Chirico contro i big di FI : "Lasciatelo in pace - fate da soli se siete capaci" : La giornalista Annalisa Chirico è intervenuta contro chi, soprattutto dirigenti di Forza Italia, annunciano l'imminente rientro di Silvio Berlusconi in campagna elettorale, dopo che il ricovero al San Raffaele e l'operazione per occlusione intestinale che lo costringe ancora al riposo. A 82 anni, l'

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : si 'mangiano' Forza Italia. Il nuovo partito da 20% che cancella il Cav : Dettaglio succulento fornito dal sito fondato da Roberto D'Agostino : questo nuovo soggetto politico 'dovrebbe essere guidato da un triumvirato di uomini non provenienti dalla politica, uno per il ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : 'Alle europee poco sopra il 5%' - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi, seri, di salute non si possa ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : "Alle europee poco sopra il 5%" - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi (seri) di salute non si possa sperare nel miracolo. Per fare bene il 26 maggio alle elezioni europee serve un Berlusconi in formissima

Silvio Berlusconi - come sta : lascia terapia intensiva/ PierSilvio : "Un combattente" : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, come sta: lascia la terapia intensiva. Il figlio PierSilvio va trovarlo: "Una botta, ma è un combattente".

Berlusconi ricoverato - Pier Silvio : “È un combattente. Questa vicenda è stata un insegnamento - lo dico da figlio” : Il 30 aprile Silvio Berlusconi è stato portato al San Raffaele e operato per una occlusione intestinale. L’ex Cavaliere sta bene ed è ancora ricoverato in ospedale. “È un combattente. Tutta Questa vicenda, lo dico da figlio, è stata un insegnamento” sono le parole di Pier Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi ricoverato, Pier Silvio: “È un combattente. Questa vicenda è stata un insegnamento, lo dico da figlio” ...

Silvio Berlusconi - il retroscena di Giorgio Mulè sul ricovero : 'Hanno dovuto trattenerlo fisicamente' : Silvio Berlusconi è stato ' trattenuto fisicamente ' perché voleva lasciare a tutti i costi l'ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato e operato per una occlusione intestinale. 'Non ho ancora ...