Sicurezza | reati in calo in Italia | diminuiscono gli stupri ma è allarme incendi dolosi

Sicurezza - calano i reati nel 2019Stupri -32% e rapine -20%. I dati : calano i delitti commessi in Italia: -15% nel raffronto tra il 2018 e il 2019. La stima dei reati - dicono fonti del Viminale - vede una diminuzione nell'ultimo anno, che non a caso ha visto il rafforzamento degli organici di polizia su tutto il territorio nazionale Segui su affaritaliani.it

Sicurezza - Salvini zittisce Di Maio : "I reati sono in costante calo" : Le due anime dell'esecutivo non sono nuove a tensioni e prese di distanza, ma i recenti fatti di cronaca hanno fomentato le scontro di governo su uno dei temi da sempre più cari al leader del ...

Sicurezza a Milano - reati in calo anche nel 2018 : omicidi dimezzati e meno 4 - 4 per cento di furti : A Milano i reati sono in calo anche nel 2018. In città nello scorso anno si sono consumati 142.703 delitti, il 4,2% in meno rispetto all'anno precedente a conferma di una tendenza già registrata nel ...