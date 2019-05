«Sì | con l’Italia sbagliai» È tornato Byron Moreno | l’incubo azzurro

Sesso - dagli Usa all’Italia : arrivano le staminali ‘bombita’ contro la disfunzione erettile : Un trattamento naturale, non invasivo e permanente per rigenerare i vasi sanguigni e la muscolatura liscia all’interno dell’organo sessuale dei pazienti con disfunzione erettile. Una vera ‘bombita’ per rilanciare la loro vita sessuale. “Si chiama CaverStem* ed è un protocollo medico brevettato negli Stati Uniti, disponibile anche in Italia. Abbiamo già trattato 60 pazienti in pochi mesi dopo il via libera del ...

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è il disco di cui l’Italia ha bisogno - tra contestazione e ironia (recensione) : Ben venga il nuovo cantautorato e ben vengano gli artigiani della musica, e ben venga "La terra sotto i piedi" di Daniele Silvestri, più che mai. Un disco appena sfornato ma che era già scritto nelle coscienze, che tuttavia non trovavano le parole giuste. Il cantautore romano le ha trovate e ora sono tutte nostre. Sì, avevamo bisogno di questo disco, perché non se ne può più: siamo immersi nell'odio e nelle sfide, viviamo un Paese non più diviso ...

Eurostat : «Nel 2018 un milione in meno di italiani in difficoltà economica». Ma l’Italia in fondo alla classifica europea : Sarebbero 5 milioni contro i 6,1 milioni del 2017. Ma il nostro Paese resta il peggiore tra i grandi d’Europa

Baseball - l’Italia sosterrà un test a Bologna contro l’UnipolSai a metà maggio : E’ stato reso noto dalla FIBS che l’Italia del manager Gilberto Gerali tornerà in scena in tempi piuttosto brevi. Il 15 maggio, alle ore 19, la Nazionale azzurra sarà infatti impegnata in una sfida contro la Fortitudo UnipolSai Bologna al “Gianni Falchi”. Si tratta di un impegno di preparazione verso gli Europei e il successivo torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi i giocatori chiamati da Gerali ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : i convocati dell’Italia. Tornano Chiara Cainero e Mauro De Filippis : Sono passati nove mesi dai Mondiali 2018, eppure il poligono di Changwon è pronto a tornare protagonista per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Dopo i titoli iridati, questa volta in Corea del Sud si andrà a caccia dei pass olimpici verso Tokyo 2020. Superate le tappe di Acapulco e Al Ain è tempo quindi di approdare in Asia per gli specialisti del piattello, declinato nelle sue varie specialità. L’Italia, ...

Hockey ghiaccio : l’Italia cade per 6-2 contro la Francia nell’ultima amichevole pre-Mondiali : Sonora sconfitta per l’Italia nell’ultimo match di preparazione in vista dei Mondiali di Top Division di Slovacchia. Gli Azzurri hanno, infatti, perso con il punteggio di 2-6 in casa della Francia sul ghiaccio dell’Aren’Ice di Cergy-Pontoise a nord-ovest di Parigi. L’incontro, a senso unico, è stato sbloccato da Leclerc che, in powerplay, segna l’1-0 per la Francia al minuto 2:15. I transalpini mantengono il piede ...

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l’Italia sulla procedura di revoca della concessione : La risposta di Autostrade per l’Italia nell’ambito della procedura di revoca della concessione avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova è arrivata in piazzale di Porta Pia, come hanno riferito fonti interne al dicastero. Il Mit aveva prorogato ad oggi (da metà aprile) il termine concesso ad Aspi per rispondere. La lettera, secondo quanto apprende l’Ansa, è completa di ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si presenta a San Juan con la voglia di sorprendere : L’Italia maschile del Basket 3×3 non ha ancora trovato un quartetto fisso sul quale fare realmente affidamento in questi anni, a differenza della sua controparte femminile, che proprio per questo sta mantenendosi al vertice della specialità e difenderà il titolo iridato in giugno. A San Juan, intanto, ci sono gli uomini, e cercheranno di dare una prima scossa alla situazione nelle Qualificazioni. Il girone non è semplicissimo, con ...

conte e Guardiola - l’Italia è più vicina : con le nuove regole per gli “impatriati” i sogni possono diventare realtà : La Serie A (e non solo) potrebbe godere del nuovo “Decreto Crescita” che promette di dimezzare la tassazione dei cosiddetti impatriati “Impossibile venga in Italia, ha un contratto troppo esoso e con le tasse poi…”. Quante volte avete sentito dire questa frase legata ad operazioni di calciomercato che riguardavano top player o tecnici di un certo spessore? Ebbene, con il nuovo “Decreto Crescita” lo scenario potrebbe ...

Ue - Juncker : “La Germania si lamenta dell’Italia - ma ha violato patto di stabilità 18 volte e continua a farlo” : “I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte – le ho contate – e continuano a farlo”. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt ha parlato così della Germania e dei rapporti con l’Italia nell’ambito dell’Unione europea. “E’ vero che debito e deficit sono scesi in ...

Tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella prima tappa - secondo l’italiano Filippo Fortin : Il corridore olandese della Roompot-Charles si impone in volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis La prima tappa del Tour de Yorkshire se la prende Jesper Asselman, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Hockey ghiaccio - domani per l’Italia ultima amichevole prima dei Mondiali contro la Francia : Si chiude la fase preparatoria ai Mondiali Top Division per l’Italia di Hockey sul ghiaccio: prima della partenza per la Slovacchia gli azzurri affronteranno domani alle ore 19.30 l’ultima amichevole. A sfidare la selezione nostrana sarà la Francia: per i nostri ragazzi si tratta della quinta amichevole prima della rassegna iridata, dopo due vittorie (con Inghilterra e Slovenia) ed altrettante sconfitte (con Ungheria e ...