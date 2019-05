Servizio tv su Predappio | salta il capo della TgR Emilia-Romagna

Rai - cambiamenti al TgR Emilia Romagna dopo il Servizio su Predappio : A una settimana dai fattii, si registrano le prime conseguenze nella redazione della TgR Emilia Romagna, che lo scorso 26 aprile, nell'edizione del Tg regionale della 19.30, ha trasmesso un servizio di copertura sulla commemorazione di Mussolini a Predappio. Servisio ora espunto dall'edizione e quindi non consultabile online.prosegui la letturaRai, cambiamenti al TgR Emilia Romagna dopo il servizio su Predappio pubblicato su TVBlog.it 04 ...

Ha rimesso il mandato il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio. Lo rende noto la Rai in un nota: "Il direttore Alessandro Casarin - si legge - ha accolto questa decisione e ha affidato l'interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia

Rai - Servizio Tgr su commemorazione a Predappio senza contraddittorio : si è dimesso caporedattore Emilia-Romagna : Dopo le polemiche successive alla messa in onda di un servizio del Tgr sulla commemorazione a Predappio della morte di Benito Mussolini Antonio Farnè, caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, ha dato le sue dimissioni. Il servizio di due minuti nell’edizione delle 19.30 del telegiornale regionale della Rai, senza contraddittorio né contestualizzazione con 300 fascisti tra tricolori, aquile e cimeli del regime, aveva scatenato anche la ...

TgR - Servizio sui nostalgici di Mussolini a Predappio. La direzione si dissocia dopo le polemiche : TgR Emilia Romagna, servizio da Predappio Saluti romani, elogi a Benito Mussolini, testimonianze relative al Ventennio. Ha suscitato polemiche il servizio trasmesso ieri sera dalla TgR dell’Emilia Romagna sul raduno tenutosi a Predappio in occasione dell’anniversario della morte del Duce. Il filmato, trasmesso nell’edizione delle 19.30, ha innescato critiche (qualcuno ha parlato di “apologia di fascismo”) e ...

Enrico Mentana e lo "scandalo Tg3" : "Perché il Servizio su Mussolini da Predappio va bene". Pd devastato : Un servizio del Tg3 Emilia Romagna sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio diventa un caso a viale Mazzini. Si ribella il cdr, si dissocia il direttore del Tg Regione Alessandro Casarin, i retroscena descrivono l'ad Fabrizio Salini "furioso", con richiesta di "relazione precisa e puntua

Servizio Tgr Emilia Romagna su Predappio<br>L'AD Rai Salini chiede spiegazioni : Il caso del Servizio della Tgr Rai sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio finisce sul tavolo dell'amministratore delegato della tv pubblica Fabrizio Salini che, a quanto si apprende (ma non ci risultano comunicati stampa ufficiali), ha manifestato forte irritazione. Salini avrebbe visto il Servizio e chiesto una relazione dettagliata al direttore della Tgr, Alessandro Casarin. Quest'ultimo, già stamattina, a seguito delle ...

Servizio da Predappio per l'anniversario della morte del Duce : bufera sul Tgr : Linea editoriale che, come ho illustrato alle 24 redazioni della Tgr, si basa sul principio di una informazione equilibrata, a garanzia di un contraddittorio in tutti i servizi, dalla politica alla ...