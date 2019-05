Serie C Novara | ritorna Viali in panchina | Sannino esonerato

Volley femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Conegliano travolgente anche nel secondo atto! Novara sconfitta per 3-0 e spalle al muro : Prosegue il cammino impeccabile di Conegliano nella Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Daniele Santarelli ha replicato tra le mura amiche il risultato ottenuto in trasferta nella sfida inaugurale ed ha regolato Novara con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) portandosi sul 2-0 e regalandosi la possibilità di conquistare il tricolore già nella prossima partita, in programma lunedì 6 ...

LIVE Conegliano-Novara 2-0 volley - Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA. Prime difficoltà per le venete che sono a un set dal 2-0 nella Serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. E’ la seconda sfida della serie che assegna lo Scudetto 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Gara-1 ha già dato risposte importanti su chi è la grande favorita per la conquista del titolo ...

Volley femminile - Serie A1 play-off finale. Conegliano non lascia scampo a Novara : dominio e 3-0 in trasferta per le venete in gara-1 : Il termine dominio forse non basta per spiegare la vittoria dell’Imoco Conegliano sull’Igor Gorgonzola Novara in gara-1 dei play-off scudetto. Sicure, efficaci in attacco, battuta e soprattutto a muro, le venete conducono dal primo all’ultimo punto di un match a senso unico, soffrendo il gioco farraginoso di Novara soltanto in avvio di terzo set ma senza mai dare l’impressione di poter mollare le redini ...

Video/ Novara Siena - 2-2 - : highlights - pareggio inutile al Piola - Serie C - : Video Novara Siena, risultato finale 2-2,: hihlights e gol della partita, giocata al Piola nella 37giornata del girone A di Serie C.

LIVE Scandicci-Novara - Gara-4 play-off volley femminile in DIRETTA : toscane per prolungare una Serie infinita : Appuntamento alle ore 18:30 per Scandicci-Novara, quarto atto della semifinale di serie A1 di volley femminile. L’Igor Gorgonzola, avanti 2-1 nella serie, oggi vuole chiudere il discorso qualificazione, mentre una recriminante Savino del Bene ha il compito di portare la sfida a gara-5 dopo l’occasione sprecata in gara-3. Novara ha dimostrato di possedere maggiore solidità mentale delle avversarie, che le ha permesso di avere la meglio nei ...

Volley femminile - play-off 2019 semifinali. Scandicci ospita Novara per allungare la Serie delle occasioni perdute : Trascinare la serie a gara-5: questo l’obiettivo della Savino del Bene Scandicci che finora piange sul latte versato nella semifinale di play-off contro l’Igor Gorgonzola Novara che è avanti 2-1 e oggi vuole chiudere il discorso. Si gioca a Siena la seconda sfida “casalinga” delle toscane che in gara-1 ebbero la meglio con Barbolini che, a soli tre giorni dalla battaglia di gara-3 dei quarti con Firenze, fece riposare per ...

Volley femminile - Conegliano vola in Finale Scudetto! Le Pantere travolgono Monza - Serie chiusa 3-0 : ora Novara o Scandicci : Conegliano è la prima finalista della serie A1 di Volley femminile: le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (22-25; 25-20; 25-19; 25-14) nella gara-3 della semiFinale, hanno chiuso la serie per 3-0 e dal 1° maggio affronteranno la vincente di Novara-Scandicci nel confronto che assegnerà lo scudetto. Le Pantere andranno dunque a caccia della conferma tricolore dopo aver dominato la contesa con le brianzole che non è mai stata ...

Plak ed Egonu firmano la rimonta di Novara : Igor avanti 2-1 nella Serie con Scandicci : Cronaca Barbolini in partenza schiera Piccinini e Bartsch in banda e Parisi risponde con la squadra titolare ma in campo scende una sola formazione, la Savino del Bene, che domina in lungo e in largo ...

Volley femminile - semifinale play-off Serie A1 2019 : Plak ed Egonu firmano l’ennesima rimonta di Novara. Vittoria al tie break - è 2-1 su Scandicci! : Un’altra rimonta della Igor Gorgonzola che non finisce mai, un’altra partita vietata ai deboli di cuore (e iniziano ad essere davvero tante in questa fase di stagione) per Novara, che batte 3-2 la Savino del Bene Scandicci e si porta sul 2-1 nella Serie di semifinale. Una Vittoria targata come sempre Egonu (lei la migliore realizzatrice delle piemontesi) ma firmata anche dalle bande Plak (tornata sui suoi livelli massimi) e Bartsch e ...

LIVE Novara-Scandicci volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA. L’ennesima rimonta delle piemontesi : da 1-2 a 3-2 e adesso l’Igor è avanti nella Serie (2-1) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Scandicci, Gara-3 della Semifinale scudetto di volley femminile. Si torna a giocare in Piemonte con la serie sull’1-1 dopo la vittoria in gara-1 delle toscane 3-2 e la risposta della squadra di Barbolini con il 3-1 di gara-1. Partita sulla carta incertissima e comunque decisiva nell’economia della serie. Da una parte una Igor Gorgonzola che sembra aver trovato la chiave giusta ...

LIVE Novara-Scandicci volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : 0-0. Crocevia fondamentale della Serie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Scandicci, Gara-3 della Semifinale scudetto di volley femminile. Si torna a giocare in Piemonte con la serie sull’1-1 dopo la vittoria in gara-1 delle toscane 3-2 e la risposta della squadra di Barbolini con il 3-1 di gara-1. Partita sulla carta incertissima e comunque decisiva nell’economia della serie. Da una parte una Igor Gorgonzola che sembra aver trovato la chiave giusta ...

LIVE Novara-Scandicci volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : crocevia fondamentale della Serie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Scandicci, Gara-3 della Semifinale scudetto di volley femminile. Si torna a giocare in Piemonte con la serie sull’1-1 dopo la vittoria in gara-1 delle toscane 3-2 e la risposta della squadra di Barbolini con il 3-1 di gara-1. Partita sulla carta incertissima e comunque decisiva nell’economia della serie. Da una parte una Igor Gorgonzola che sembra aver trovato la chiave giusta ...

Volley femminile - play-off 2019 semifinali : Novara batte 3-1 Scandicci in gara-2 e pareggia il conto della Serie (1-1) : La Igor Gorgonzola ritrova titolari e vittoria e pareggia il conto nella serie con la Savino del Bene Scandicci. Le piemontesi si impongono 3-1 in gara-2, al termine di un match in cui sono state superiori in tutti i fondamentali e non solo grazie ad una Egonu comunque molto efficace (19 punti) che non ha certo vinto da sola. Un successo di squadra che ribalta l’inerzia di una serie che si preannuncia comunque equilibrata perchè Scandicci ...

Volley femminile - play-off 2019 semifinali : Novara batte 3-1 Scandicci in gara-2 e pareggia il conto della Serie (1-1) : La Igor Gorgonzola ritrova titolari e vittoria e pareggia il conto nella serie con la Savino del Bene Scandicci. Le piemontesi si impongono 3-1 in gara-2, al termine di un match in cui sono state superiori in tutti i fondamentali e non solo grazie ad una Egonu comunque molto efficace (19 punti) che non ha certo vinto da sola. Un successo di squadra che ribalta l’inerzia di una serie che si preannuncia comunque equilibrata perchè Scandicci ...