Serie C | Girone C | il quadro dei playoff e del playout

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone C : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone C della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Juve Stabia aveva già strappato la promozione diretta alla Serie B, mentre le altre formazioni classificate dal secondo al decimo posto dovranno passare per i playoff. Al primo turno assisteremo a questi tre confronti: Potenza-Rende, Virtus Francavilla-Casertana, Reggina-Monopoli. Si giocherà una gara secca in casa della meglio piazzata al termine della regular season (in caso di ...

Serie C - girone B : il quadro di playoff e playout : Ultima giornata per il girone B della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Pordenone promosso in Serie B Triestina al secondo turno fase play-off nazionale Imolese al primo turno fase play-off nazionale Feralpisalò al secondo turno fase play-off girone Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese e Fermana ai play-off Rimini e Virtusvecomp ai play-out Fano ...

Risultati Serie C - 38^ giornata : in campo il girone C [FOTO] : 1/6 Alessandro La Rocca/LaPresse LaP ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone B : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone B della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. Il Pordenone aveva già conquistato la promozione diretta in Serie B settimana scorsa, i ramarri disputeranno il campionato cadetto per la prima volta nella loro storia grazie alla cavalcata compiuta nel corso di questo stagione che si è conclusa con la vittoria del campionato. Oggi si scendeva in campo per definire la griglia dei playoff che metteranno in palio le ultime due ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone A : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone A della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Virtus Entella ha strappato la promozione diretta alla Serie B grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro la Carrarese e il contemporaneo ko del Piacenza sul campo del Siena. I liguri festeggiano dunque il salto di categoria mentre le altre formazioni classificate dal secondo al nono posto dovranno passare per i playoff dove verranno assegnate altre due promozioni. Al primo ...

Serie D - Girone D : Modena e Pergolettese in C se… : Scopriamo tutte le possibili combinazioni per la promozione diretta in Serie C nell’intenso duello all’ultima giornata tra Modena e PergoletteseAlla vigilia dell’ultimo turno di campionato, Modena e Pergolettese comandano la classifica del Girone D appaiate a quota 70. In caso di arrivo a pari punti le due formazioni disputeranno lo spareggio domenica 12 maggio. Al momento non è ancora stata assegnata una sede ufficiale da ...

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata del Girone A : ALESSANDRIA-ALBISSOLA 3-0 – ALESSANDRIA (3-5-2): Pop 6; Gjura 6 (28′ st Gazzi sv), Panizzi 7, Sbampato 6.5 (43′ st Delvino sv); Gemignani 6 (28′ st Sartore), Gerace 7 (13′ st Gatto 6), Maltese 7, Bellazzini 7.5, Tentoni 6; Coralli 6 (43′ st Akammadu 6), De Luca 7.5. In panchina: Cucchietti, Scatolini, Zogkos, Santini, Gemignani, Sessa, Maggi, Rocco. Allenatore: Colombo 7 ALBISSOLA (4-3-1-2): Albertoni 7; ...

Serie C - i verdetti del girone A : playoff e playout : Ultimi 90 minuti che rispecchiano al meglio un campionato emozionante e ricco di colpi di scena. La 38giornata del girone A di Serie C ha tenuto tutti con il fiato sospeso: corsa promozione, ma non ...

Serie C - il quadro playoff e playout del Girone A : Si è concluso oggi il Girone A della Serie C. Entella che opera il sorpasso sul Piacenza all’ultimo respiro e vola in Serie B. Delineato il quadro playoff e playout del gruppo A. Virtus Entella promossa in Serie B Piacenza al secondo turno fase play-off nazionale Pisa al primo turno fase play-off nazionale Arezzo al secondo turno fase play-off Girone Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria ai play-off Cuneo e ...

Serie C - girone A : Entella promosso in B - suicidio Piacenza a Siena : Dopo un solo anno l'Entella torna in Serie B. Lo fa in modo rocambolesco, palpitando fino alla fine e approfittando del suicidio del Piacenza all'ultima giornata. I biancorossi perdono 2-0 a Siena e ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia mostruosa - 4-2 alla Malesia e prima piazza nel girone! Si vola in semifinale : Si fa davvero fatica a crederci. La Nazionale maschile di Hockey su prato, che fino ad oggi ha sempre fatto davvero tantissima fatica a conquistare risultati a livello internazionale, si sta esaltando alle Finals Series di Kuala Lumpur in Malesia, stupendo davvero tutti gli addetti ai lavori. Gli azzurri, numero 32 del ranking mondiale, si sono imposti nel terzo incontro consecutivo, battendo i malesi padroni di casa (e numero 13 al mondo) per ...

Risultati Serie C - 37^ giornata : in campo il girone C : Risultati Serie C – Tra oggi e domani va in scena il 37° e penultimo turno di Serie C, non più spezzatino ma orario in contemporanea. Nel girone A, il Piacenza vince ancora in rimonta contro l’Olbia, l’Entella risponde in casa della Juventus Under 23. girone B in campo domenica alle 18.30, la capolista Pordenone chiede strada alla Giana Erminio per festeggiare la matematica promozioe. Nel girone C, invece, la Juve Stabia ...

Risultati Serie C/ Classifica girone A : il Piacenza resta primo! Diretta gol live : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata del girone A e la Diretta gol live score delle partite della 37giornata, oggi sabato 27 aprile 2019.

RISULTATI Serie C / Classifica girone A : tutti in campo! Diretta gol live : RISULTATI SERIE C: la Classifica aggiornata del girone A e la Diretta gol live score delle partite della 37giornata, oggi sabato 27 aprile 2019.