Serie B | il Livorno vince e spera Carpi e Padova in serie C

Serie B - Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

Serie B - Carpi e Padova retrocesse. Il Benevento pareggia in casa - il Livorno vince : ROMA - Un amaro 3-3 al Vigorito condanna il Padova alla retrocessione dopo che il gol di B araye nei minuti di recupero aveva dato speranza alla squadra di Centurioni. Nelle gare delle 15 della ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono. Il Livorno vince e aspetta la Salernitana : Il campionato di Serie B emette i primi verdetti di retrocessione: con una giornata d'anticipo Carpi e Padova salutano la cadetteria, retrocedendo in Serie C. BENVENTO-Padova 3-3 - Infinita girata d'...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B/ Mosse e moduli : le scelte del Livorno per la salvezza : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le Mosse e le scelte degli allenatori in vista della 37giornata del campionato cadetto, il 4 e 5 maggio 2019.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : Livorno - partita fondamentale al Picchi : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse delle partite messe in programma nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2019, per la 37giornata.

Serie B - i risultati della 35giornata. Palermo fermato dal Livorno - ok Carpi e Crotone : Livorno-Palermo 2-2 41' rig. Nestorovski, P,, 73' Diamanti, L,, Raicevic, L,, 89' Trajkovski, P, Livorno, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, 72' Kupisz,, Agazzi, Luci, Gasbarro, 71'...

Serie B - il Palermo non va oltre il 2-2 con il Livorno : Il sabato di Serie B regala l'incredibile partita dell'Armando Picchi tra Livorno e Palermo , 2-2 il risultato finale. I rosanero chiudono avanti il primo tempo con il preciso rigore di Nestorovski. ...

Serie B - Piccinini per Lecce-Brescia. Livorno-Palermo a Di Paolo : ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno la 16esima giornata di ritorno di Serie B, in programma sabato 27 aprile alle ore 15.00. BENEVENTO - COSENZA Venerdì 26/04 h. 21.00 DI ...

Video/ Livorno Brescia - 0-1 - : highlights - Romagnoli salva la capolista - Serie B - : Video Livorno Brescia, risultato finale 0-1,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 33giornata della Serie B.

Serie B - Romagnoli all'ultimo respiro : il Brescia passa a Livorno : Corini: "Dato un segnale al campionato" Livorno-Brescia 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Stellone elimina Bucchi dalla... Serie B, Nestorovski e Puscas...

Probabili Formazioni Livorno-Brescia - Serie B 15-04-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Livorno-Brescia, 33^ giornata, lunedì 15 aprile ore 21.00. Corini senza Martinelli. Giannetti dal 1′.Il Brescia capolista di Eugenio Corini cerca il colpaccio allo Stadio ”Picchi” di Livorno dopo la vittoria casalinga contro il Venezia per 2-0. Nell’ultimo turno è stata raggiunta in classifica a pari punti dal Lecce, secondo soltanto per via della differenza reti. La ...

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : le speranze del Livorno contro la Cremonese : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano per la 31giornata, il campionato cadetto apre a un altro turno infrasettimanale.

Video/ Perugia Livorno - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Perugia Livorno, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, giocata al Curi nella 30giornata del Campionato di Serie B.