Serie B | Carpi e Padova retrocesse Il Benevento pareggia in casa | il Livorno vince

Serie B - Padova e Carpi retrocedono. Il Livorno vince e aspetta la Salernitana : Il campionato di Serie B emette i primi verdetti di retrocessione: con una giornata d'anticipo Carpi e Padova salutano la cadetteria, retrocedendo in Serie C. BENVENTO-Padova 3-3 - Infinita girata d'...

Serie B Carpi - Castori : «Salvezza? Nulla è impossibile se ci si crede» : Carpi - 'Io credo alla salvezza, ce la giochiamo e Nulla è impossibile se ci si crede - esordisce il tecnico del Carpi Fabrizio Castori in conferenza stampa - I numeri sono sotto gli occhi di tutti, ...

Video/ Carpi Cremonese - 1-2 - highlights - i grigiorossi espugnano il Cabassi - Serie B - : Video Carpi Cremonese, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, giocata al Cabassi per la 36giornata di Serie B.

Serie B - i risultati della 35giornata. Palermo fermato dal Livorno - ok Carpi e Crotone : Livorno-Palermo 2-2 41' rig. Nestorovski, P,, 73' Diamanti, L,, Raicevic, L,, 89' Trajkovski, P, Livorno, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, 72' Kupisz,, Agazzi, Luci, Gasbarro, 71'...

Serie B : Lecce-Carpi 4-1 - Salernitana-Cittadella 4-2 - Crotone-Cremonese 0-0 : Il Lecce riprende a correre e agguanta il Brescia in vetta, la Salernitana batte in rimonta il Cittadella e Crotone-Cremonese finisce in parità. Dopo il pareggio tra Pescara e Perugia di ieri, la ...

Serie B Benevento-Palermo - dirige Ghersini. Lecce-Carpi : Piscopo : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quattordicesima di ritorno del campionato di Serie B, in programma sabato 13 aprile. Uno l'anticipo del venerdì: Pescara-Perugia affidato a ...

Risultati Serie B / Classifica : Cittadella ok - Carpi respira! Diretta gol live score : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 aprile 2019 per la 32giornata.

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

Risultati Serie B - diretta live 32^ giornata : ok Cittadella e Foggia - il Carpi vince lo scontro salvezza - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/50 Foto LaPressse ...

Video/ Benevento-Carpi - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 31giornata - : Video Benevento-Carpi, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per la 31giornata di Serie B. I sanniti ritrovano la vittoria.

DIRETTA BENEVENTO CARPI/ Streaming video DAZN : arbitra Alessandro Prontera - Serie B - : DIRETTA BENEVENTO CARPI, Streaming video DAZN: cronaca della partita che si gioca per la 31giornata della Serie B. Seguila in DIRETTA Streaming video.

Serie B Carpi - stagione finita per Colombi : Carpi - Altra tegola in una stagione del Carpi già di per sé non fortunata: frattura al polso destro per Simone Colombi . Il portiere biancorosso, infatti, è stato sottoposto agli esami strumentali ...

Serie B : Palermo-Carpi 4-1 - Venezia-Cremonese 1-1 : Importante vittoria del Palermo, che in casa supera il Carpi e accorcia sul Brescia, di riposo,: la vetta ora è distante solo un punto, leggi qui la classifica ,. Finisce 1-1 la delicata sfida tra ...