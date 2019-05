Serie A, risultati 35.ma giornata

SkySport : ???? Serie ?? 35^ giornata ?? #ParmaSamp 1-3 ? #Quagliarella (61’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 253 ??… - Zcfnews : Serie C. RISULTATI LIVE - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati della trentaquattresima giornata in tempo reale e la classifica -

Scatto Champions dell'Atalanta,che rafforza il 4° posto vincendo in rimonta in casa Lazio. Pirotecnici pareggi a Parma e Reggio Emilia, Frosinone in B. JUVENTUS-TORINO (venerdì) 1-1 CHIEVO-SPAL (sabato) 0-4 UDINESE-INTER (sabato) 0-0 EMPOLI-FIORENTINA 1-0 LAZIO-ATALANTA 1-3 PARMA-SAMPDORIA 3-3 SASSUOLO-FROSINONE 2-2 GENOA-ROMA ore 18 NAPOLI-CAGLIARI ore 20.30 MILAN-BOLOGNA lunedì ore 20.30(Di domenica 5 maggio 2019)