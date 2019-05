Serie A - Insigne e Mertens ribaltano il Cagliari | vince il Napoli 2-1

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

CIES : Insigne tra i calciatori con maggiore valore economico della Serie A : ... Insigne sarebbe il secondo giocatore con il maggior valore economico di tutta la serie A dopo Dybala Secondo la recente analisi del CIES , l'osservatorio che studia tutti i dati relativi al mondo ...

Cies - ecco i giocatori più costosi della Serie A per ogni club : in vetta c'è Dybala - secondo Insigne : ROMA - È Paulo Dybala il giocatore più costoso della Serie A : è quanto emerge da uno studio del Cies , l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera che ha stilato utilzzando il proprio algoritmo, ...

Ancelotti : 'Il calo ci sta - ecco le condizioni di Insigne. Guai a mollare - il secondo posto in Serie A non è certo…' : Il Napoli perde 3-1 contro il Salisburgo, ma è comunque ai quarti di finale di Europa League. Così Ancelotti nel post-partita ha parlato a Sky Sport: 'Rivedere il secondo tempo? No, ride, ndr,. L'obiettivo era quello di non farci schiacciare all'inizio, tant'è he abbiamo fatto molto bene segnando subito. Ma non dobbiamo rivedere niente, ora ...

Calcio : Serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa