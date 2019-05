Serie A Bologna | Mihajlovic | «Milan? Possiamo avere qualche vantaggio psicologico»

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna continua la striscia di vittorie - San Marino ferma Nettuno : Anche dopo la terza settimana di gare prosegue senza sosta il cammino della UnipolSai Bologna nel campionato di Serie A1 di Baseball 2019, che in rimonta ha sconfitto il Parma, dopo essere stata in svantaggio per larghi tratti del match, per via soprattutto dei doppi di Poma e Koutsoyanopu, che sono valsi ben sei punti nel corso del secondo inning. Gli emiliani sono poi riusciti a rifarsi sotto, costruendo il recupero parziale dopo parziale, e ...

Serie A - Milan-Bologna : riscatto rossonero a 1 - 67 : ROMA - Il Milan prova a rimettersi in carreggiata per l'Europa dopo l'improvvido ko contro il Torino. La squadra di Gattuso ha dalla sua un incontro, almeno sulla carta, agevole, lunedì sera contro il ...

Baseball - Serie A1 2019 - 3a giornata : nelle prime due partite San Marino espugna Nettuno - Bologna batte Parma : Si sono giocate le prime due partite del massimo campionato di Baseball per quel che riguarda la terza giornata, e non due qualsiasi, ma dei veri e propri big match tra quelle che sono considerate le quattro migliori forze del campionato. San Marino riesce a espugnare Nettuno con una gara estremamente convincente e buone prestazioni al lancio da parte di Quevedo e Perez. L’intero risultato finale, 2-0, si regge sul verdetto del primo ...

Baseball - Serie A1 - 3a giornata : è il tempo dei big match San Marino-Nettuno e Parma-Bologna : Con la terza giornata del campionato di Serie A1 di Baseball per il 2019 si arriva ail tempo in cui, delle tre doppie sfide in arrivo domani e sabato, due sono big match. Il primo è Nettuno-San Marino: da parte sammarinese c’è l’intenzione di riscattare una partenza difficile, anche per via del calendario non proprio favorevole. I laziali, invece, vengono dai doppi successi su Godo e Castenaso, e sono dunque al primo confronto di ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cingoli e Bologna retrocesse - cade la Junior Fasano : Va in archivio anche il penultimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019, e lo fa emettendo i primi verdetti, almeno per quanto riguarda la zona bassa della classifica. La sconfitta del Cingoli sul campo della capolista Bolzano per 43-32 costa infatti la permanenza nella massima categoria ai marchigiani, che però non sono i soli a retrocedere. Il successo del Merano contro il Conversano per 27-24 porta gli altoatesini nella zona sicura, ...

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Baseball - Serie A1 2019 - 2a giornata : Redipuglia fa soffrire Bologna - doppio successo per Nettuno - Parma si prende la rivincita : Con cinque partite si è concluso il calendario della seconda giornata della Serie A1 di Baseball 2019: una situazione che, in un tempo in cui il massimo campionato è formato da 7 sole squadre, comporta il fatto che quattro di esse siano state coinvolte in doppie sfide. Parma-San Marino (Seconda gara) A fare la differenza è il Parma Clima tra terzo e quarto inning. Nell’uno, con le basi piene, un errore consente a Desimoni di raccogliere il ...

Serie A - Bologna-Empoli 3-1 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Il primo tempo vede la squadra di Andreazzoli in vantaggio per 1-0 grazie a Pajac, ma nella ripresa i rossoblu ribaltano il risultato con i gol di Soriano, Orsolini e Sansone. Tre punti fondamentali ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Salvi? Non ancora - bisogna battere il Milan» : Bologna - Tre punti pesantissimi, quelli conquistati dal Bologna di Sinisa Mihajlovic contro l' Empoli , che ora viene ricacciato indietro per la gioia dei tifosi felsinei: "Non siamo salvi, ma ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Bologna - salvezza quasi fatta! Diretta gol : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 34giornata del campionato, oggi 27 aprile 2019.

Risultati Serie A - 34^ giornata : diretta live - si gioca Bologna-Empoli : Risultati Serie A – Al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Probabili Formazioni Bologna – Empoli - Serie A 27/04/2019 : Probabili Formazioni Bologna – Empoli, Serie A 27/04/2019Sfida delicatissima in zona retrocessione: una vittoria del Bologna condannerebbe i toscani, mentre una vittoria degli ospiti riaprirebbe tutto.Bologna – Miha arriva alla delicata sfida con i favori del pronostico e con il tridente collaudato formato da Palacio, Orsolini e Sansone. Qualche metro dietro ci sarà Soriano, che completerà il centrocampo con Dzemaili e Pulgar mentre ...

Baseball - Serie A1 2019 - 2a giornata : c’è il clou San Marino-Parma. Redipuglia debutta contro Bologna : E’ tempo di seconda giornata per il campionato italiano di Baseball. Tutte le partite si giocheranno domani, tranne una, la prima tra Parma e San Marino, che si terrà questa sera. Dopo aver riposato nel primo turno, debutta Redipuglia, che riceve la Fortitudo UnipolSai Bologna. Fa il proprio esordio con la maglia dei tricolori John Polonius, arrivato proprio in questa settimana per occupare il ruolo di interbase, che in precedenza era ...

Basket - Serie A : Brescia batte Bologna con una tripla sulla sirena di Vitali [VIDEO] : Luca Vitali ha regalato il successo alla sua Brescia con una tripla all’ultimo secondo contro la Virtus Bologna Brescia sotto di un punto contro Bologna 74-75, il tempo volge al termine, ma Luca Vitali ha altri piani. Rimessa laterale battuta dallo stesso Vitalia, compagno però raddoppiato dunque la palla gli torna in mano e l’azzurro sferra una tripla pazzesca che porta la sua Germani alla vittoria 77-75 nell’anticipo di ...