Scherma | Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 | Italia solo quinta nella gara a squadre

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2019 : terzo posto per le azzurre nella gara a squadre - vince la Russia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Tauber della Coppa del Mondo di fioretto femminile. In Germania le azzurre si confermano così nuovamente sul podio e per la quarta volta in stagione chiudono al terzo posto, mentre nell’ultima gara al Cairo era arrivata la vittoria. Un risultato importante anche in ottica Tokyo 2020, vista che questa era la prima tappa del percorso di qualificazione olimpica, in cui sarà ...

Scherma - Coppa del Mondo di fioretto maschile : Cassarà campione - Foconi sconfitto : Scherma, Coppa del Mondo di fioretto maschile vinta da Andrea Cassarà per 15-13 su Alessio Foconi La Scherma azzurra non tradisce e regala una doppietta a San Pietroburgo nella gara individuale della tappa russa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. A vincere è Andrea Cassarà per 15-13 su Alessio Foconi. Per il 35enne bresciano dei Carabinieri si tratta del 28esimo successo in Coppa del Mondo nella sua carriera, che vale ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2019 : terzo posto per Erica Cipressa - vince ancora Inna Deriglazova : Erica Cipressa chiude al terzo posto la tappa di Tauber della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Sulle padane tedesche la giovane azzurra si è resa protagonista di un’ottima gara, ma in semifinale si è dovuta arrendere alla russa Inna Deriglazova, che si è imposta 15-11 al termine di un assalto molto equilibrato per due terzi. La campionessa olimpica in caria ha poi battuto in finale la connazionale Anastasia Ivanova per 13-7, ottenendo così ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : otto azzurri al main draw - quattro si fermano nelle qualificazioni : otto azzurri saranno impegnati negli assalti del tabellone principale di San Pietroburgo (Russia), dove oggi si è svolta la prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile, che dà il via alla fase di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. quattro italiani erano già ammessi di diritto in base al ranking: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà. Gli altri invece hanno dovuto superare le ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2019 : dieci azzurre nel tabellone principale - eliminate Elisa Vardaro ed Elisabetta Bianchin : Saranno dieci le azzurre in gara nel tabellone principale di Tauber (Germania), dove è iniziata oggi la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile, la prima valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In base al ranking erano già ammesse di diritto Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Camilla Mancini, mentre le altre italiane hanno affrontato le qualificazioni odierne. Quattro atlete hanno ottenuto il pass diretto ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : spadisti azzurri in forma - manca solo la vittoria : Cinque podi in sei gare finora disputate, con cinque atleti diversi, anche se manca ancora il successo. E’ decisamente in salute la spada maschile italiana, che si appresta ad affrontare la fase di qualificazione olimpica forte di due nomi tra i primi 16 del ranking (Santarelli e Cimini) e della quinta posizione a squadre, che al momento garantirebbe il pass per Tokyo 2020 come ‘slot’ europeo. MARCO FICHERA E ANDREA SANTARELLI ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2019 : inizia il percorso di qualificazione olimpica per il fioretto - torna in pedana Arianna Errigo : Questo fine settimana sulle pedane di Tauber inizierà anche per il fioretto femminile il percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella città tedesca si svolgerà il penultimo atto stagionale della Coppa del Mondo, che si concluderà fra due settimane con il Grand Prix di Shanghai (Cina). Tanti gli spunti interessanti alla viglia di questa gara, a partire dalle vicende interne alla Nazionale azzurra. In pedana rivedremo infatti ...

Scherma - Arianna Errigo chiede la convocazione per la Coppa del Mondo di sciabola : se non arriverà si procederà in via legale : Emergono novità riguardo alla querelle tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana Scherma. All’atleta era stato impedito di partecipare all’ultima tappa di Coppa del Mondo di sciabola disputata nel weekend a Seul, la monzese sta cercando di inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto (dove è stata due volte Campionessa del Mondo e dove ha conquistato medaglie a cinque cerchi) e anche nella sciabola ma ...

Scherma - Coppa del Mondo Seoul 2019 : trionfa OH Sanguk. Szilagyi ferma Curatoli ai quarti : Un grande prova, segno ancora una volta di maturità, forza e completezza, che si ferma sono alle porte dell’ingresso in zona medaglie, cioè ai quarti di finale, contro il (bi) campione olimpico in carica, il fenomeno ungherese Aron Szilagyi (poi secondo dietro OH), con cui Luca Curatoli, 24 anni, attuale n.5 del ranking mondiale e vincitore quest’anno a Padova, deve ancora ottenere il suo primo successo in sei match ufficiali (magari ...

Scherma - Coppa del Mondo Seoul 2019 : vince Kharlan. Sirovich : “Ragazze in crescita. Manca l’acuto” : Ha voluto dare spettacolo concludendo il tiratissimo assalto di finale con un numero d’alta scuola: arresto voluto (del corpo, dopo essersi lanciata in attacco!), parata, e risposta. Olga Kharlan dimostra ancora una volta perché è un fenomeno assoluto della sciabola femminile mondiale e vince per la terza volta il GP Fie di Seul, dopo 2015 e 2018. Lo fa battendo all’ultima stoccata, 15-14, la beniamina di casa Kim Jiyeon, oro ...

Scherma - Coppa del Mondo Seoul 2019 : Vecchi e Ciaraglia si fermano agli ottavi : Sono le “big” a fermare l’avventura delle azzurre a Seul, sede del secondo Grand Prix di sciabola 2018-2019, sesta tappa di Coppa del Mondo in assoluto. L’appuntamento che di fatto “apre” la qualificazione olimpica per la Scherma, anche se principalmente faranno testo i ranking a squadre fino al 31 marzo 2020. Un peccato, perché le azzurre hanno lottato e fatto tremare le più quotate avversarie, ma purtroppo ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : sei azzurre nel main draw di Seul : Scherma: sei azzurre nel main draw della tappa di Coppa del mondo di sciabola di Seul Saranno sei le azzurre che torneranno in gara nel pomeriggio sudcoreano, l’alba in Italia, per la seconda giornata di gara del Grand Prix Fie di Seul del circuito internazionale di sciabola femminile. E’ questo il verdetto emesso dalla prima giornata svoltasi sulle pedane asiatiche e che ha visto protagonista la fase a gironi e poi, a seguire, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Grand Prix Seoul sciabola - sei azzurre su undici al tabellone principale : La concorrenza sarà anche aumentata, ma aspettiamo davvero un Grande squillo da parte delle sciabolatrici impegnate a livello individuale nella sesta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019, seconda Grand Prix (a punteggio maggiorato). I verdetti emessi dalla fase di qualificazione disputata nella notte italiana sono i seguenti: sei (su undici, un buon bottino) le azzurre promosse al tabellone principale previsto domani nel pomeriggio sudcoreano ...