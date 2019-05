Savona | morto Giampaolo Rebella | il 55enne azzannato dal cane corso dei vicini

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Purtroppo, l'uomo di 55 annia San Giovanni Stella () martedì sdaldei suoi stessi, non ce l'ha fatta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il soggetto è spirato ieri all'ospedale San Martino di Genova, dove si trovava ricoverato in condizioni che fin da subito erano apparse disperate. I sanitari liguri hanno davvero fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Le ferite che la vittima aveva riportato erano troppo gravi. L'uomo si trovava in Rianimazione. Quando è stato aggredito dal, di razza, quest'ultimo lo ha morso alla testa e in varie parti del corpo, provocando agravissime lesioni, per le quali l'uomo ha perso la vita. Adesso il proprietario dell'animale è finito nel registro degli indagati: l'accusa è quella di omicidio colposo.Uomo sottoposto a intervento ...

24zampe : Morto l’uomo di 55 anni aggredito dal cane dei vicini nel giardino di casa a Stella, in provincia di Savona… - infoitinterno : Savona, morto l'uomo aggredito in giardino dal cane dei vicini -