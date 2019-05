Sarebbe meglio se i criminali si ammazzassero tra di loro | ha detto Salvini

agi

(Di domenica 5 maggio 2019) "Anch'io da papà sto pregando per la bimba di Napoli finita dove non doveva finire, in un regolamento di conti fra. Ma almeno sitrasenza rompere le scatole alle persone normali". Lo haMatteo, a Firenze per un incontro elettorale. A Napoli, ha aggiunto il vicepremier, "il ministro manda poliziotti, soldati e telecamere; ma se invece il sindaco si occupa di organizzare una flotta per andare a recuperare gli immigrati, i napoletani dovranno cambiare sindaco".Le condizioni della bambina sono ancora "estremamente gravi". La piccola, ferita nel conflitto a fuoco venerdì, soffre di "una grave insufficienza respiratoria derivante dal danno polmonare", come ha riferito il personale dell'azienda ospedaliera Santobono, la struttura in cui è ricoverata. La prognosi rimane riservata e la bimba che è tenuta in stato di ...

littlemushr00m : @perkcouch 1-la prova a Rafael non poteva rifarsi perché avrebbe già conosciuto il tema della coreografia,2- il fat… - stefanocim : @PaolaDiCaro @tottimitico @bandaroja25mayo @scleriroma @francescaferraz Perché l'Inter sarebbe meglio? Vogliono bat… - VociLibere : @Agenzia_Italia Sarebbe meglio arrestarli... ma tranquilli pensiamo ai grembiuli della scuola... -