Samsung Volley Cup A2 – Fantastica impresa della Golden Tulip | Trento ko in Gara-3

Samsung Volley Cup : Conegliano vince anche gara-2 - Novara spalle al muro : Igor Gorgonzola Novara sconfitta in gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile dall’Imoco Volley Conegliano L’Imoco Volley Conegliano conquista anche gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e si porta a un solo successo dal terzo titolo tricolore. In un PalaVerde tutto esaurito, meraviglioso per colori e tifo incessante, le pantere di Daniele Santarelli ...

Samsung Volley Cup - tutto pronto per gara-2 tra Conegliano e Novara : Samsung Volley Cup: sabato al PalaVerde gara-2 di Finale tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Pantere avanti 1-0 nella serie Si sposta al PalaVerde di Treviso la serie di Finale Scudetto tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Sabato 4 e lunedì 6 maggio sono in programma gara-2 e Gara-3 della serie che assegnerà lo Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere di Daniele Santarelli sono ...

Samsung Volley Cup – Conegliano vs Novara : tutto pronto per la sfida Scudetto : Samsung Volley Cup: da mercoledì 1 maggio Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si sfidano per lo Scudetto. Tra gialloblù e azzurre l’ennesimo trofeo in palio Saranno ancora Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara a darsi battaglia per la conquista di un trofeo in terra italiana. Dopo aver disputato gli ultimi due match di Supercoppa Italiana, le ultime due finali di Coppa Italia e la scorsa Finale Scudetto, le ...

Samsung Volley Cup – Vantaggio della Zambelli Orvieto ai Play Off Promozione : prima vittoria contro il Barricalla Cus Torino : Samsung Volley Cup: colpaccio Zambelli, vince 3-2 al PalaRuffini e si porta in Vantaggio nella semifinale contro il Barricalla Cus Torino. Giovedì pomeriggio Gara-2 a Orvieto Prosegue il momento d’oro della Zambelli Orvieto nei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le tigri gialloverdi, dopo aver eliminato ai quarti la Omag San Giovanni in Marignano, si impongono 3-2 al PalaRuffini contro il Barricalla ...

Samsung Volley Cup – Imoco Volley Conegliano prima finalista Playoff : Saugella Team Monza ko in Gara-3 : Samsung Volley Cup: L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Playoff! In Gara-3 la Saugella Team Monza si arrende sul 3-1 al Palaverde. Giovedì 25 aprile prosegue la serie tra Scandicci e Novara L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Play Off Scudetto 2018-2019. Le campionesse d’Italia in carica chiudono in tre gare la serie di semifinale della Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza: dopo ...

Samsung Volley Cup : Novara vince gara-3 contro Scandicci - tie-break decisivo : Samsung Volley Cup: l’Igor vince al tie-break sulla Savino del Bene, azzurre 2-1 avanti nella serie dopo una splendida battaglia. Giovedì 25 si torna a Siena per Gara-4 L’ Igor Gorgonzola Novara vince nuovamente davanti al proprio pubblico del PalaIgor, battendo la Savino del Bene Scandicci al tie-break, dopo oltre due ore di gioco e davanti ai 2700 spettatori presenti in questo lunedì di Pasquetta. Se da un lato del tabellone ...

Samsung Volley Cup – Colpo Imoco sulla Saugella - martedì il club di Conegliano si gioca il primo match point per la finale : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley raddoppia, 3-0 alla Saugella e 2-0 nella serie di semifinale. martedì ancora al PalaVerde il primo match point per la finale L’Imoco Volley Conegliano conquista anche Gara-2 di semifinale dei Play Off Scudetto contro la Saugella Team Monza. Al PalaVerde, nella serata di Pasqua, le pantere di Daniele Santarelli ottengono il secondo 3-0 consecutivo e salgono 2-0 nella serie al meglio delle ...

Samsung Volley Cup A2 – Play Off Promozione : Golden Tulip e Zambelli in semifinale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione, Golden Tulip e Zambelli in semifinale. Caserta vince a Soverato, Orvieto passa a San Giovanni in Marignano. Semifinali dal 28 aprile, entrano in gioco Delta Informatica e Barricalla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e Zambelli Orvieto superano il primo turno dei Play Off Promozione di Serie A2 Femminile, qualificandosi per le semifinali. Le rosanero fanno la voce grossa a Palmi, superando 3-0 il ...

Samsung Volley Cup – Serie in parità : l’Igor Gorgonzola rifila un 3-1 alla Savino Del Bene Scandicci : Samsung Volley Cup: la Igor pareggia i conti, 3-1 alla Savino Del Bene in Gara-2 di semifinale. Lunedì alle 16.00 il terzo capitolo della Serie, sempre al PalaIgor e in diretta su Rai Sport + HD La Igor Gorgonzola Novara pareggia i conti con la Savino Del Bene Scandicci nella Serie di semifinale dei Play Off Scudetto. In Gara-2, disputata al PalaIgor, le azzurre di Massimo Barbolini si impongono per 3-1, fissando l’1-1 nella sfida al ...

Samsung Volley Cup A2 – Play Off Promozione : domani il ritorno dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione, sabato alle 17.00 il ritorno dei quarti di finale. Omag e Soverato affrontano Zambelli e Golden Tulip. Avanti chi vince più set, Delta Informatica e Barricalla attendono in semifinale Sono in programma sabato pomeriggio le gare di ritorno dei quarti di finale dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. La Omag San Giovanni in Marignano ospiterà la Zambelli Orvieto, ...

Samsung Volley Cup – Inizia lo spettacolo di Gara-1 di semifinale Playoff : venerdì la sfida tra Saugella Monza e Imoco Conegliano : Samsung Volley Cup: venerdì sera alle 20.30 la Saugella Monza ospita alla Candy Arena l’Imoco Volley Conegliano per Gara-1 di semifinale. Live in esclusiva su LVF TV Comincerà venerdì 19 aprile, alle 20.30, la serie di semifinale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup tra Saugella Team Monza e Imoco Volley Conegliano. La Candy Arena ospiterà il primo confronto tra le brianzole di Miguel Angel Falasca, mai così avanti in ...

Samsung Volley Cup – Tutto pronto per Gara-1 di semifinale Scudetto : Savino Del Bene-Igor Gorgonzola apre le danze : Samsung Volley Cup: da giovedì sale la ‘febbre Scudetto’. A Siena Gara-1 di semifinale tra Savino Del Bene e Igor Gorgonzola. Diretta alle 20.30 su Rai Sport + HD Sono rimaste in quattro a contendersi lo scettro di Campione d’Italia 2018-19. Da giovedì 18 aprile le prime quattro classificate della Regular Season, superato il turno dei quarti di finale, si sfidano in semifinale al meglio delle 5 partite sulla strada dello ...

Samsung Volley Cup A2 – Playoff Promozione : al via domani le gare di andata dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione al via con le gare di andata dei quarti di finale. Mercoledì sera la Zambelli ospita la Omag, la Golden Tulip attende Soverato A soli tre giorni dal termine della Pool Promozione, che ha decretato l’approdo in Serie A1 della Bartoccini Gioiellerie Perugia, prendono il via i Play Off della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il primo turno – i quarti di finale – coinvolgerà ...

Samsung Volley Cup – Playoff scudetto : Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza sono le ultime due semifinaliste : Samsung Volley Cup: Igor Gorgonzola all’ultimo respiro, salva un match point e batte 3-2 un grande Bisonte. Avanti anche la Saugella, 3-0 alla UYBA e traguardo storico. Semifinali dal 18 aprile: le azzurre affronteranno la Savino Del Bene, brianzole contro l’Imoco Volley sono Igor Gorgonzola Novara e Saugella Team Monza le ultime due semifinaliste dei Play Off scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre ...