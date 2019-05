Salvini | siamo alle comiche Anche la grillina Lezzi lo attacca | Possibile crisi | e

Salvini : non siamo alla fine del governo. Dimissioni? Serve un rinvio a giudizio : «Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio... Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». In caso contrario, la «democrazia corre dei rischi». Matteo Salvini sbotta, e ...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi Casapound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

Istat - Pil cresce dello 0 - 2%. Di Maio : “Siamo fuori dalla recessione”. Salvini : “Subito flat tax” : Secondo gli ultimi dati Istat il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre del 2019 dello 0,2% rispetto al precedente dello scorso anno. Luigi Di Maio ha esultato: "L'Italia fuori dalla recessione dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta". Mentre Matteo Salvini ha commentato: "Ora facciamo subito la flat tax".Continua a leggere

Autonomia : Salvini se M5S ha cambiato idea lo dica - siamo in ritardo : "Sull'Autonomia per me siamo già in ritardo. Ieri ho incontrato Zaia e oggi incontro Fontana. I governatori hanno fatto il loro, anche quello Emilia

"Siamo solo amiche - ma il bacio era un messaggio bellissimo nel giorno della Liberazione. Salvini ci ha detto così" : "L'idea ci è venuta quando dopo il comizio hanno detto che si potevano scattare selfie con Salvini. Con Gaia ci siamo messi in coda, perché ci sembrava doveroso lanciare un messaggio nel giorno della Liberazione. Noi siamo solo amiche, ma il bacio era un messaggio bellissimo". Così Gaia e Matilde hanno raccontato a La Repubblica il loro bacio diventato virale sui social."Salvini lavora per limitare in Italia la ...

'Ci siamo baciate nel selfie con lui perché Salvini gioca con i diritti' : Lei ha mai fatto politica? 'Ho 19 anni, studio Ingegneria a Torino e sono iscritta all'Arci di Caltanissetta e all'Unione degli universitari. Sono tornata per Pasqua a casa e quando ho saputo che c'...

Caso Siri - al M5s “qualcosa non torna”. Salvini : “Arata? L’ho incontrato una volta ma pensiamo a lavorare” : Il Caso Siri non smette di essere al centro di un duro scontro all'interno del governo. Ai pentastellati non tornano i rapporti tra il vicepremier Matteo Salvini e Franco Arata, accusato dalla procura di aver "dato o promesso" 30mila euro al sottosegretario della Lega indagato per corruzione. "L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire. Occupiamoci di altro, pensiamo a lavorare tutti", replica Salvini, a margine di ...

“L'unica vera alternativa a Salvini siamo noi”. La campagna di Zingaretti : Nicola Zingaretti è passato al contrattacco. Negli ultimi giorni il segretario del Pd ha deciso di mettere fine una volta per tutte al gioco tutto interno alla coalizione di governo, di presentarsi insieme come maggioranza e opposizione, come veri e propri "reucci delle sceneggiate". Un gioco che Lega e, soprattutto, Cinquestelle secondo Zingaretti non riusciranno a tenere fino al 26 maggio. "Sono partiti troppo presto", è l'idea ...

Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini : <br>"Non siamo i tuoi passacarte" : È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso, come i numerosi attacchi a distanza tra i due vicepremier avevano lasciato intuire, quello che si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi per ben quattro ore e che si è concluso con un'approvazione a metà del tanto discusso Salva Roma, voluto da Luigi Di Maio e respinto da Matteo Salvini.L'appuntamento per le 19 di ieri era stato fatto slittare alle 20, ma a quell'ora mentre tutti erano ...

Conte a Salvini : «Devi portare rispetto. Non siamo tutti tuoi passacarte» : Al premier Giuseppe Conte non è piaciuta l'uscita di Matteo Salvini sul cosiddetto "Salva Roma", la misura Contenuta nel decreto legge Crescita per alleggerire il debito della capitale che semina ...

Via libera a rimborsi a truffati da banche - no a “Salva Roma”. L’ira di Conte contro Salvini : “Non siamo tuoi passacarte” : E' finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l'irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine e' stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro il decreto Crescita ma 'alleggerito' da alcuni commi. Che, secondo Matteo Salvini rappresenta un ...