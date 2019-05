Salvini | nuove scintille con M5s | “Basta offese da chi dovrebbe essere amico Ci

Nuove regole per trovarli! Matteo Salvini lancia la stretta contro i falsi invalidi : Matteo Salvini , intervistato dalla Verità, ha parlato di " Nuove regole per andare a cercare i falsi invalidi e di un fondo per gli anziani vittime di truffe". Il ministro dell'Interno ha ribadito di fidarsi del sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione, e di non voler concedere il salva-Roma. " Nuove regole per andare a cercare i falsi invalidi e depennare i medici che certificano false invalidi tà – ha raccontato il ...

Via della Seta - Salvini : "No pregiudizi ma prudenza". Di Maio : "Non è per nuove alleanze" : "Via della Seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma molta prudenza". Lo ha detto all'ANSA il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del tour elettorale per le Regionali in Basilicata. "Non abbiamo pregiudizi - ha aggiunto - siamo favorevoli al sostegno e all'apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni, sempre attente, che occorre fare in settori strategici per il nostro Paese come telecomunicazioni ...