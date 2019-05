Salvini contro Fabio Fazio | ' Riduciti lo stipendio | chiacchierone di sinistra' - Il

Che Tempo Che Fa - Saviano contro Salvini : "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego - informatevi!" : Un'umanità in guerra: potrebbe essere questo il titolo del blocco di Che Tempo Che Fa che ha visto ospiti, insieme, Aboubakar Soumahoro, il giovanissimo don Mattia Ferrari, imbarcato sulla Mare Jonio della Mediterranea, e Roberto Saviano in collegamento da New York.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, Saviano contro Salvini: "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego, informatevi!" pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : «Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso» : Alta tensione nel governo in vista del Consiglio dei ministri che affronterà il nodo delle dimissioni

Caso Siri - Salvini contro M5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato in modo duro agli ultimi attacchi del Movimento 5 Stelle sul Caso di Armando Siri, che a due giorni dalla richiesta di dimissioni arrivata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora fatto un passo indietro. La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo e se non ci sarà una soluzione entro quella data, si metterà al voto come anticipato oggi dal ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : “Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso” : Un governo che cade per un indagato? L’ipotesi ritorna, martellante, per il caso di Armando Siri, sottosegretario leghista sotto inchiesta per corruzione. Il capo del M5S Luigi Di Maio, che da giorni chiede le dimissioni di Siri, invita il collega Matteo Salvini ad evitare la crisi, spingendo il sottosegretario ad un passo indietro. “La Lega - dice...

Dopo Salvini - anche Foa contro Fazio : «Il suo compenso è troppo alto». E i 5 Stelle attaccano anche Bruno Vespa : Dopo l'attacco di Salvini , arriva anche quello del presidente della Rai Marcello Foa, non per niente dato in quota Lega: «Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di ...

Dopo Salvini - anche Foa contro Fazio : «Il suo compenso è troppo alto» : Dopo l'attacco di Salvini , arriva anche quello del presidente della Rai Marcello Foa, non per niente dato in quota Lega: «Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di ...

Scontro Lega-m5s - Salvini 'Tappatevi la bocca - è l ultimo avviso' : 'Gli amici dell'M5s pesino le parole. Se dall'opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la ...

Toscani contro Salvini : 'Invasione straniera? Meglio di quattro italiani co...' : Oliviero Toscani non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. Nel corso della puntata de La Zanzara del 3 maggio, andata in onda come sempre su Radio 24, ha avuto ancora una volta modo di manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti del pensiero leghista, non lesinando accuse e parole particolarmente dure nei confronti del Ministro dell'Interno e di quanti abbiano una posizione fortemente anti ...

Ricorso contro il decreto Salvini - scontro tra Caritas e Pillon : Nella sala dove si è tenuta l'iniziativa politica della Lega un grande crocifisso, sopra una tenda, aperta, alla parete. 'Non vogliamo tendine davanti ai crocifissi' ha detto Pillon. Spiegando che il ...

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire il caso Siri» : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

«No al razzismo» : in tremila al corteo contro la legge Salvini : «Non ci stiamo alla sostituzione etnica e culturale - hanno detto - e non è nemmeno giusto che per un'economia fluida i giovani africani emigrino per fare lavori degradanti e una vita di stenti». ...

Salvataggi in Libia - scontro Salvini-Trenta su tweet rimosso. Dal Viminale : «Faccia il ministro» - dalla Difesa : «Cose mai viste» : «Anziché chiedere alla «sua» Marina Militare, il ministro Elisabetta Trenta si basa sulle agenzie di stampa e poi è costretta a rettificare». Così dal Viminale dopo quanto riportato da organi di ...

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) di Trenta. Il Viminale : faccia il ministro : Smentita la notizia di pescherecci italiani salvati dalla Marina Militare in acque libiche. Il ministero dell’Interno attacca: «Le Forze armate meritano di più». La Difesa: «Dispiace per l’Italia»