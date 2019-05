Salvini contestato a Scandicci | lui contrattacca | “Faremo un museo per panda e comunisti

Salvini contestato a Modena - scontri polizia e coro di Bella Ciao : L'articolo Salvini contestato a Modena, scontri polizia e coro di Bella Ciao proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Salvini contestato a Modena commenta : 'Sono solo 4 zecche' : Il leader leghista Matteo Salvini è stato contestato a Modena. Al presidio collettivo organizzato contro la visita del leader leghista in città, un gruppo di attivisti del centro sociale Guernica ha ...

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Salvini contestato a Tivoli : 'Nostalgici del Che - in attesa di farvi due canne' (VIDEO) : Matteo Salvini è spesso finito al centro delle critiche per il suo stare troppo lontano dal Viminale. La Boldrini, tanto per citare un esempio, ha provveduto a diffondere l'hashtag #maquandolavori, finalizzato ad attaccare un ministro troppo impegnato a frequentare talk show televisivi e piazze per stare seduto a sufficienza dietro la scrivania del suo ufficio. Un'accusa che, però, non ha mai fermato il leader della Lega che, anche in questi ...

Salvini ai contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Torino - Salvini contestato : “Fascista” - “avete rotto - non ci sono fascisti”. E il Pd diffonde la foto della piazza : “Un flop” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Biella e Torino per le elezioni amministrative, nel primo caso, e per le Regionali nel secondo. Nelle due piazze è stato contestato da un gruppo ristretto di persone. Ma a fare notizia, l’indomani, è la foto di piazza Carlo Alberto diffusa dagli esponenti del Pd locale: “I torinesi non bevono le favole di Salvini, un migliaio di persone scarso per lui” ha scritto Stefano ...

Sicilia - Salvini contestato a Mazara del Vallo : “Vergogna - razzista”. Lui perde la pazienza : “Voi ‘vergogna’ - cretini” : Ancora contestazioni, in Sicilia, per Matteo Salvini, dopo quelle di Caltanissetta. Il leader della Lega ha dovuto fare i conti coi cori di protesta e gli striscioni nella piazza di Mazara del Vallo, dove ha tirato la volata al candidato sindaco di centrodestra. Al di là del dissenso, però, il vicepresidente del Consiglio leghista ha sempre attirato un gran numero di persone ai suoi comizi: nella città trapanese, per esempio, erano in circa ...

Salvini contestato in piazza : 'Carogna' - lui 'Vi regaliamo il libro di Saviano' (VIDEO) : La visita di Matteo Salvini, in Sicilia, è finita al centro del dibattito politico per tanti motivi. Quello di cui si è maggiormente sentito parlare riguarda il fatto che il ministro dell'Interno aveva preannunciato che, in occasione della Festa della Liberazione, non avrebbe partecipato ad alcun tipo di sfilata o corteo suscitando lo sdegno dei partigiani e di tutti i movimenti vicini. La scelta di recarsi, invece, a Corleone è stata oggetto di ...

Caltanissetta - Salvini contestato durante il comizio : “Fuori i fascisti”. Lui sfotte i manifestanti - poi alla fine : “Sono stanco” : alla fine del suo tour elettorale in Sicilia in vista delle amministrative, Matteo Salvini è salito sul palco di Caltanissetta. Un gruppo di contestatori lo ha fischiato per quasi tutta la durata dell’intervento, intonando cori e gridando “i fascisti non li vogliamo”. Il leader della Lega, microfono in mano, li ha presi in giro. Poi, a un certo punto, mentre qualcuno lo interrompeva, ha ammesso: “Sono ...

Salvini - 25 aprile a Corleone/ Contestato : 'Comunisti - siete come i panda' : Salvini, 25 aprile anti-Mafia a Corleone: 'guerra a Cosa Nostra', attacchi a M5s e Orlando. Di Maio lo bacchetta 'vai in Sicilia ma non fai dimettere Siri'

C'è Salvini e cantano "Bella Ciao". Il ministro "zittisce" i contestatori : Prima vengono gli italiani e poi tutto il mondo. I fenomeni direbbero razzismo, egoismo, ma si tratta di buonsenso'. Infine il ministro ha ricordato quanto detto già in mattinata a Corleone ...

Amministrative : Salvini a contestatori - 'vi voglio proteggere com i panda' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Vi voglio proteggere come si fa con i panda...".Così Matteo Salvini ai contestatori a Caltanissetta che hanno cantato 'Bella ciao', e 'vergogna'. "Uno che crede nel comunismo nel 2019 va abbracciato come un panda. Saluto i comunisti che stanno contestando e