Salvataggio Carige | in arrivo settimana chiave

Blackrock e il Fondo interbancario - trattativa per il Salvataggio di Carige : Blackrock punta a imbarcare il Fondo interbancario nel progetto per Carige. Il negoziato è già stato avviato e la riunione del cda del Fondo di oggi rappresenta un passaggio importante, ma non risolutivo. Nei giorni scorsi il presidente Salvatore Maccarone ha detto di vedere la conversione come un fatto «inevitabile». ...