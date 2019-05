Russia | aereo in fiamme dopo atterraggio d’emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca

Russia - prende fuoco un aereo passeggeri a Mosca : almeno 13 morti : almeno 13 persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite nell’incendio divampato oggi a bordo di un aereo nell’aeroporto di Mosca Sheremetjevo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, secondo cui il velivolo, un Sukhoi Superjet 100 con a bordo 73 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio e diretto a Murmansk, era appena decollato quando ha richiesto un atterraggio di emergenza per poi prendere fuoco ...

Russia - il sistema antiaereo S-350 Knight è in produzione : Il sistema missilistico antiaereo a medio e corto raggio S-350E Knight della Almaz-Antey, è entrato ufficialmente in produzione. E' quanto ha annunciato il viceministro della Difesa russo Alexei ...

Attimi di terrore in Russia - “Sembrava un missile - un aereo in fiamme - un UFO” : 3ª esplosione di una meteora negli ultimi 4 mesi [FOTO e VIDEO] : Luminoso e rumoroso con una lunga coda verde e gialla, un oggetto ha solcato i cieli della Russia, facendo temere ai residenti un attacco aereo o un’invasione aliena. Siamo nella regione di Krasnoyarsk e quanto successo ha letteralmente terrorizzato i presenti: i pedoni sono corsi a cercare riparo mentre le persone al volante si sono fermate con le auto sulle strade. “Sono andata in panico poiché aveva il suono e l’aspetto di un aereo in ...

Aereo si schianta su strada in fase di atterraggio : morta una delle donne più ricche di Russia : Natalia Fileva, una delle donne più ricche di Russia, 55 anni, è morta domenica in un incidente Aereo vicino a Francoforte...

