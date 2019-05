Rugby | Serie A femminile 2019 | risultati e classifiche della diciottesima ed ultima

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : vince il Canada - in testa sempre la Nuova Zelanda : Conclusa a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. vince il Canada, che va al secondo posto in classifica scavalcando gli USA. In testa sempre la Nuova Zelanda, resiste al quarto posto l’Australia, davanti alla Francia. Finalissima Canada-Inghilterra 7-5 Finale 3° posto USA-Francia ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : completata la fase a gironi. Francia - Canada ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della sedicesima giornata. Capitolina già in semifinale : Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, che rilascia il primo verdetto: nel Girone 2 la Capitolina conquista aritmeticamente il primato e l’accesso diretto alle semifinali scudetto, inanellando la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo. Nel big match del Girone 1 il Valsugana passa per 0-15 in casa del Colorno. Girone 1 risultati Verona Rugby – Benetton Treviso 0 – 86 Iniziative – ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : vince il Sudafrica - ma USA e Fiji vedono le Olimpiadi : Si è appena conclusa a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica che rafforza il quarto posto in classifica generale, distanziando l’Inghilterra. Olimpiadi ad un passo per USA e Fiji. Finalissima Sudafrica-Fiji 20-19 Finale 3° posto USA-Inghilterra 7-28 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Australia - USA e Nuova Zelanda : Scattata a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. completata la fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 04:00 Finale Nuova Zelanda 7s 43 26 17 Giappone 7s 0 0 0 04:22 Finale Samoa 7s 40 21 19 Spagna ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della quindicesima giornata. Vittorie per tutte le principali favorite per la post season : Va in archivio la quindicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, con le nette Vittorie nel Girone 1 di Villorba e Valsugana, mentre Colorno soffre ma trova il bonus offensivo a Torino. Vittorie anche per Benetton Treviso e Milano. Nel Girone 2, dove riposava la capolista Capitolina, cade il Ferrara, sconfitto dalle Donne Etrusche, mentre il Bologna passa nettamente a Pisa.Successi anche per Belve Neroverdi e Montevirginio. Girone ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : vincono le Fiji - USA sempre in testa alla classifica : Si è appena conclusa a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che superano la Francia, terzi gli USA, sempre in testa alla graduatoria, mentre terminano giù dal podio le Samoa. Finalissima Fiji-Francia 21-7 Finale 3° posto USA-Samoa 22-10 Finale 5° posto Argentina-Nuova Zelanda ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Francia - Fiji ed Inghilterra : Nella notte italiana è scattata a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 11:42 Finale Samoa 7s 17 7 10 Scozia 7s 7 7 0 12:06 Finale Sudafrica 7s 22 5 17 Giappone ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Corona : “Col Villa Pamphili c’è stato tanto impegno” : Roma – E’ iniziata la volata finale per la serie B del Rugby Frascati Union 1949. La squadra dei coach Luca Corona e Claudio Girini ha giocato a testa alta sul campo del Villa Pamphili secondo della classe nel match di domenica scorsa, ma una prestazione gagliarda e coraggiosa non è bastata ai tuscolani per evitare la sconfitta per 27-5. “Siamo stati in partita per oltre sessanta minuti, poi c’è stato un crollo fisico nel finale e ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati di oggi (24 marzo) e le classifiche. Villorba e Capitolina restano al comando : oggi si è disputata la 13^ giornata della Serie A di Rugby femminile. Nel girone 1 il Villorba si conferma al comando grazie alla comoda vittoria per 58-5 su Treviso, le venete conservano quattro punti di vantaggio sul Colorno che ha letteralmente travolto il Verona per 83-0 e sei lunghezze sul Valsugana che si è imposto con un roboante 131-7 sul Cus Milano. Nel girone 2 continua invece la cavalcata solitaria del Capitolina che strapazza le ...

Rugby Serie B - punti preziosi per la Sertori contro Milano : In una partita a elastico, i sondriesi, a parte il vantaggio iniziale di 5-3 e il pareggio a quota otto, si sono sempre trovati a inseguire i milanesi, partiti ben decisi a colmare il piccolo ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2019 : vince il Sudafrica - USA sempre in testa alla classifica : Nella notte italiana è terminata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica, che supera la Francia, terze le Fiji, mentre scendono giù dal podio per la prima volta in stagione gli USA, che restano in testa alla classifica. Finalissima Sudafrica-Francia 21-12 Finale 3° ...