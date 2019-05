motorinolimits

(Di domenica 5 maggio 2019) Yamaha ufficiali opache nel sabato di Jerez, con Valentinoche chiude le qualifiche del GP di Spagna con il 13° tempo e una quinta fila che non soddisfano. Costretto alla Q1 assieme al compagno di squadra Maverick Viñales, la situazione per il Dottore è complessa, su una moto non performante come ci si aspetterebbe. … L'articolo: “Moltoda, ma ilnon è male” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Rossi: “Molto lavoro da fare, ma il ritmo non è male” - MotoriNoLimits : Rossi: “Molto lavoro da fare, ma il ritmo non è male” - Elly_Rossi_ : RT @Fede_ProudOfLou: Non è che è bellissimo. È molto ma molto ma molto di più. -