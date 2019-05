Roma | Ranieri | ' Manchiamo nei momenti decisivi Champions? Ci credo ancora'

Roma - Ranieri : 'Ci servivano i tre punti - ma non molliamo' : 'Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo': così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri commenta il pareggio dei giallorossi in casa del Genoa. 'Sono stati bravi loro a non mollare mai. È stata una partita difficilissima e lo sapevamo - le ...

Genoa-Roma - per Ranieri il rossoblù resta 'fatal' : Genova per noi, non certo per Ranieri. Almeno se davanti ha il Genoa, i colori rossoblù. Che evocano in lui sempre spiacevoli ricordi. Il primo, Esordio in serie A del giovane Claudio e con sconfitta. ...

Genoa-Roma 0-0 La Diretta Ranieri rilancia Zaniolo : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non trovarsi ...

Serie A Roma - Nela : «La squadra con Ranieri sta meglio» : Roma - "La Roma con Ranieri sta meglio, non ci si poteva aspettare granché da punto di vista del gioco, in così poco tempo serviva qualcuno capace di lavorare sulla testa di questi ragazzi che hanno ...

Genoa-Roma - una scommessa su due è per la squadra di Ranieri : Dopo l’anticipo tra Torino e Juve continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, interessante partita quella tra Genoa e Roma. La squadra di Prandelli cerca i punti della salvezza, i giallorossi per la Champions League. Favorita la squadra di Ranieri, secondo gli analisti 888sport.it: il loro successo si gioca a 2,00, contro il 3,85 sul successo del Genoa, poco più della metà degli scommettitori ha scelto il ...

Striscione per Ranieri : «A casa per guidare la tua legione. Roma è con te» : Roma - Chiamatelo 'Claudio il conquistatore' . La curva Sud rende omaggio a Ranieri , a tre anni di distanza dalla storica vittoria della Premier League con il Leicester. Una vera e proprio campagna ...

Roma - Ranieri perde Perotti per infortunio. Manolas : 'Tanti punti persi - potevamo essere in Champions' : Claudio Ranieri non fa in tempo a recuperare Edin Dzeko che ha perso Diego Perotti . Il tecnico, che oggi ha riaccolto il bosniaco in gruppo dopo due giorni di infermeria a causa di una distorsione ...

Roma. Ranieri adesso conta solo la squadra - non l'ego : "Col Genoa mi aspetto una partita difficile, e' una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus, e noi dovremo essere molto

La Procura Federale ‘ascolta’ la Lazio - richiesti i video della conferenza di Ranieri : l’allenatore della Roma a rischio : Dopo le frasi di Claudio Ranieri in conferenza stampa, la Procura Federale ha richiesto i video per analizzare le sue parole La Procura Federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha richiesto i video della conferenza stampa del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, venuta a conoscenza delle frasi su Lazio-Inter del 2010 e in vista della sfida Lazio-Atalanta di campionato, in programma domenica alle 15. La Procura analizzerà la ...

Lazio pro-Atalanta per ostacolare la Roma? Diaconale : "La Lega si occupi di frasi Ranieri" : L'eco delle frasi di Claudio Ranieri su Lazio-Atalanta, uno dei crocevia nella volata Champions, richiamando un Lazio-Inter, 0-2, di nove anni fa, ha suscitato forti e immediate reazioni da parte del ...

Claudio Ranieri : 'Ora conta la Roma - non ego giocatori' : "Mancano quattro partite alla fine, tutte molto difficili e particolari. In questo momento quello che conta più è la Roma e non l'ego dei giocatori, quindi chi non gioca titolare non si deve sentire ...

Roma - i tifosi con Ranieri. Striscione a Trigoria : 'Siamo con te' : La Roma prima di tutto e sopra ogni cosa, "perché quando questa società chiama bisogna solo dire sì". Romano e Romanista, Claudio Ranieri non hai mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi, ...