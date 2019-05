Roma | Mirante | ' Quattro finali | la fase difensiva è migliorata'

Roma : contro il Cagliari è emergenza a centrocampo - Mirante sarà ancora titolare in porta : Alle ore 18,00 di oggi la Roma scenderà in campo in casa, allo Stadio Olimpico, contro il Cagliari: in palio tre punti importantissimi in chiave Champions League per la squadra giallorossa, mentre i sardi sono praticamente già salvi, anche se non sembrano proprio voler interpretare il ruolo di "vittima sacrificale". Nzonzi e Pellegrini a centrocampo A poche ore dalla sfida mister Claudio Ranieri ha in particolare un centrocampo da inventare, ...

Roma : Mirante - un portafortuna in porta. Titolare fino a fine stagione? : Sette punti in tre partite, con due clean sheet consecutivi che è roba che non era mai successa prima in questa stagione. Quanto meno, nella peggiore delle ipotesi, finora Antonio Mirante ha portato ...

Roma-Udinese 0-0 La Diretta Mirante incerto : palo di De Maio : La Roma affronta questo pomeriggio alle ore 18 l'Udinese di fronte ai propri tifosi, con l'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria della scorsa settimana sul difficile campo della Sampdoria...

Roma-Udinese - probabili formazioni : Ranieri conferma Mirante : ROMA UDINESE probabili formazioni – La lotta per un posto in Champions entra nel vivo, ed è ormai chiaro che a contendersela saranno Milan, Atalanta, Roma e Lazio. Quattro squadre, un posto solo per la massima competizione europea. I giallorossi cercano la vittoria per cercare di rimanere agganciati al treno per il quarto posto, approfittando […] L'articolo Roma-Udinese, probabili formazioni: Ranieri conferma Mirante proviene da ...

Roma - Mirante elogia Ranieri : 'Ci ha fatto drizzare le antenne' : 'Ranieri ci ha fatto drizzare le antenne'. Uno dei giocatori di maggiore esperienza della Roma, Antonio Mirante, a Sky racconta senza mezzi termini l'impatto del nuovo allenatore a Trigoria. Mirante ...

Sampdoria-Roma - Ranieri fa chiarezza : “Zaniolo non vuole andare via. Mirante? Penso di confermarlo” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, soffermandosi anche sul futuro di Zaniolo “Nicolò ha detto più volte che vuole stare a Roma. Ha un contratto massimo fino al 2023, capisco che fa notizia, ma la società non ha intenzione di venderlo, né lui di andare via“. L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, si esprime così su Nicolò Zaniolo, gioiello giallorosso ...

Roma - le pagelle : Kolarov disastroso - Mirante sempre lucido : Mirante 6,5. Subito in volo per alzare la girata insidiosa di Benassi. E, prima di incassare la rete di testa di Pezzella, si distante sul diagonale di Muriel. Meglio del titolare, insomma. lucido. ...

Roma-Fiorentina 0-0 La Diretta Gioca Mirante. Under out - c'è Kluivert : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di...

Roma-Fiorentina alle 21 La Diretta Gioca Mirante. Under out - c'è Kluivert : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di Milik e ...

Roma-Fiorentina alle 21 La Diretta Gioca Mirante. Under out - c'è Kluivert : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di...

Roma - Ranieri ha scelto tra Olsen e Mirante : Secondo quanto riferito da Sky Sport Claudio Ranieri avrebbe deciso di puntare su Antonio Mirante per la decisiva sfida di stasera contro la Fiorentina , relegando così in panchina Robin Olsen , resosi suo malgrado protagonista di ...

Roma - i tifosi vogliono Mirante. Donadoni : «Portiere affidabile e all'altezza» : Tante critiche a Robin Olsen da parte dei tifosi della Roma , soprattutto dopo gli errori commessi nell'ultima partita contro il Napoli. I supporter giallorossi nelle ultime settimane chiedono a gran ...