Roma | lotta agli zozzoni Ma il video denuncia della Raggi è di un anno fa

Pallotta e quell'anno vissuto a distanza. Riabbraccerà la sua Roma direttamente negli Usa : E forse sarà anche vero , perché nel 2019 e nel mondo della globalizzazione e della comunicazione, le società si possono guidare anche a distanza. Ogni tanto, però, la presenza del padrone parrebbe ...

Mourinho Roma: – Non c'è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma. Nella mattinata una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L'Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho.

Roma - non solo Conte sul taccuino di Pallotta : spunta un altro nome clamoroso per la panchina giallorossa : Stando a quanto riferito dai media francesi, la società giallorossa avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina della Roma Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma, nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. AFP/LaPresse Secondo il quotidiano transalpino, lo Special One ...

Roma - la curva si schiera con Ranieri (e contro Pallotta) : Claudio Ranieri ha incassato il pieno appoggio della curva della Roma a pochi giorni dalle copiose critiche a Pallotta La curva della Roma si è mostrata non certo tenera nei confronti della proprietà targata James Pallotta. Nelle ultime settimane striscioni e critiche l’hanno fatta da padron ed oggi i supporters hanno voluto chiarire un altro aspetto della querelle. Le critiche sono rivolte infatti solo alla proprietà, come ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole restare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...

Roma-Qatar : conferme dalla Francia - ma Pallotta smentisce : Trattativa Qatar Roma – Non accennano a placarsi le voci di un interessamento per la Roma da parte della Qatar Sports Investments. Come riporta l’ANSA, a rilanciare la voce di trattative in corso del fondo che fa capo all’emiro Al Khelafi, già proprietario del Paris Saint-Germain, per l’acquisto del club giallorosso, è il quotidiano francese […] L'articolo Roma-Qatar: conferme dalla Francia, ma Pallotta smentisce è stato ...

Roma - dalla Francia 'Trattative con il Qatar'. Pallotta smentisce 'Niente di vero' : ... direttore de 'L'Observatoire du Qatar', che ha ammesso come 'l'interesse del QSI vada letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg insomma - ha spiegato Ennasri - ...

Roma - dalla Francia insistono : sirene dal Qatar - ma Pallotta smentisce [DETTAGLI] : La Roma nel mirino del Qatar Sports Investments. A rilanciare la voce di trattative in corso del fondo di Al Khelaifi, già proprietario del Psg, per l’acquisto del club è il quotidiano ‘Le Parisien’. La notizia è stata, però, smentita da James Pallotta, il quale parla di fake news. Secondo “Le Parisien”, l’interesse di Al Khelaifi per la Roma va ricercato nell’ennesimo fallimento in Champions ...

Roma - il Qatar insiste? Pallotta smentisce : "È tutto falso" : ... direttore de 'L'Observatoire du Qatar', il quale ammette: 'L'interesse del QSI va letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg, quindi, non sarà più l'unica ...

La proprietà del PSG all’assalto della Roma? La replica di James Pallotta : James Pallotta ha risposto a tono alle indiscrezioni che vorrebbero i proprietari del PSG sarebbero interessati al club capitolino “La Qatar Sports Investments è in trattativa per l’acquisto dell’AS Roma“. Secondo Le Parisien, i proprietari del PSG sarebbero interessati al club capitolino in vista di un presunto addio alla squadra francese con la quale stentano ad ottenere successi in Europa. Un’indiscrezione che ha fatto ...

«Stanchi del Psg - gli arabi vogliono la Roma». Ma Pallotta smentisce : Cavalcando le indiscrezioni de 'Il Corriere dello Sport' , il giornale transalpino riporta la notizia di un interessamento concreto del fondo arabo nei confronti del club di James Pallotta, svelando ...

Antonio Conte Roma - ultime notizie : accordo trovato con Pallotta : Antonio Conte Roma, ultime notizie: accordo trovato con Pallotta L’ex allenatore della Juventus Antonio Conte potrebbe decidere a breve il suo destino; una mezza dozzina di squadre, non solo italiane, vorrebbe aggiudicarselo; in queste ore, però, sembrano decollare le possibilità di vederlo sulla panchina dei giallorossi. Antonio Conte Roma: corteggiato in Italia ed Europa In vista della prossima stagione, su Antonio Conte c’è, ...

Antonio Conte - l’allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

