Roma | Genova è la svolta decisiva per la Champions

Roma : vietato sbagliare a Genova : A poche giornate dal termine e ci sono ancora diversi verdetti da assegnare. Salvezza e Champions League passano proprio dalla

Roma - a Genova per la continuità : le parole di Manolas : La Roma ha ripreso la sua corsa dopo il periodo turbolento. L’aver inanellato una striscia di risultati positivi non solo ha portato serenità, ma ha anche riavvicinato i giallorossi al quarto posto, obiettivo principale perché garantisce la qualificazione in Champions League. Lo sa bene Kostas Manolas, che ha detto la sua in merito alla trasferta della squadra capitolina a Genova. “E’ una partita difficile e tosta – ...

Roma - lesione per Kluivert : in dubbio per Genova. Schick si candida : Roma - La Roma torna in campo dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri . La squadra giallorossa questa mattina ha cominciato la preparazione alla sfida di domenica pomeriggio contro il ...

Inter - Gundogan chiede la luna : per il centrocampista si guarda tra Genova e Roma : L'Inter cerca un collega di reparto a Brozovic, uno che sappia dare del tu al pallone esattamente come sa fare il croato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che traccia i profili studiati dalla società di corso Vittorio Emanuele. 'Brozo, nel possibile assetto 4-2-3-1, ha bisogno di un collega che sappia dare del tu al pallone allo stesso modo. In ...

Supermercati Aperti a Pasquetta 2019 : negozi e centri commerciali a Roma - Milano - Torino - Napoli - Bologna e Genova : Scopriamo quali saranno tutti i Supermercati ed i centri commerciali che resteranno Aperti lunedì 22 aprile, giorno in cui quest’anno si celebra la Pasquetta 2019. Come capita ormai da diversi anni in occasione delle giornate di festa, sono molti i negozi che decidono di restare Aperti al pubblico. Una scelta che continua a far discutere i sindacati ma che spesso aiuta le persone che si ritrovano a volte a ridursi all’ultimo momento ...

Allerta Meteo - Giovedì 4 Aprile rischio scuole chiuse in molte Regioni e Città : da Roma a Genova - tutta la Liguria - e il Veneto [ELENCO] : Allerta Meteo – Giovedì 4 Aprile sarà una giornata di forte maltempo: molte aree dell’Italia verranno colpite da piogge torrenziali e violenti temporali, così molti Sindaci adotteranno il provvedimento che ordinerà le scuole chiuse. La decisione, molto attesa, verrà assunta nel corso della giornata di domani, dopo il consueto bollettino di criticità che verrà emesso dalla Protezione Civile. Intanto possiamo evidenziare in un elenco ...