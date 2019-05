Roma e Parigi si beccano ancora su Leonardo da Vinci

Mattarella va da Macron per celebrare Leonardo e riportare serenità sull'asse Roma-Parigi : La visita a Parigi del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci è l’occasione per provare a riportare serenità nei rapporti diplomatici con la Francia. Dopo i litigi sulla Tav, sul sostegno del M5s ai gilet gialli, la disputa Fin

Fazio : 'Si dice Parigi sia capitale d'Italia' - la Meloni su Twitter : 'La capitale è Roma' (VIDEO) : C'è un'intervista andata in onda in Italia nell'ultimo periodo che ha indubbiamente fatto più rumore delle altre. Il riferimento va all'ormai arcinota occasione in cui Fabio Fazio è andato a trovare Emmanuel Macron per regalare ai suoi telespettatori un'esclusiva che, per forza di cose, ha fatto rumore. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che la Francia e il suo presidente non possono essere certo considerati amici dell'attuale governo ...

'Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida'. Roma e Parigi fanno asse alla Farnesina - di U. De ... : "Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida e non c'è una via d'uscita dalla crisi se non è politica", ha sottolineato il titolare del Quai d'Orsay. "Noi due ...

"Roma e Parigi troveranno accordo su estradizioni" : E chiaro che il vuoto politico che risulterebbe dal trionfo dell'unilateralismo esporrebbe il mondo a tensioni premonitrici di onflitti potenzialmente devastanti".

Libia - Haftar deciso a prendere Tripoli Gli imprenditori italiani lasciano il paese Roma-Parigi : asse per fermare la guerra : Il capo del governo di accordo nazionale libico ha accusato il suo rivale, che sta marciando verso Tripoli. E lo mette in guardia: «Una guerra senza vincitori»

Dai migranti ai foreign fighters - prove di intesa Parigi-Roma : Parigi, 5 apr., Adnkronos, - di Marco Mazzù'Per un mondo più sicuro', avevano intitolato il summit del G7 dei ministri dell'Interno alla vigilia di una riunione che si preannunciava delicata perché, come hanno più volte sottolineato i protagonisti del ...

Tav - gelo Roma-Parigi nonostante il faccia a faccia fra il Conte e Macron : Il presidente francese ribadisce che l'opera deve essere portata a termine per gli impegni già presi. Ma il presidente del Consiglio annuncia un tavolo tecnico fra i ministri competenti dei due paesi

Emmanuel Macron - la mossa sporca di Parigi : il presidente cinese a Roma - tragico sgambetto francese all'Italia : L'adesione dell'Italia alla Nuova via della Seta aumenta l'isolamento del Paese rispetto al resto dell'Unione europea. E il regista di questo isolamento è ancora una volta il presidente della Francia Emmanuel Macron, sempre più impegnato a boicottare il governo Lega-M5s in vista delle prossime elezi

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte : "Riequilibrare i costi". Macron : "Non ho tempo da perdere" : Il bilaterale a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. L'attacco dell'Eliseo nella notte a poche ore dal primo faccia a faccia dopo lo scontro diplomatico sui gilet gialli. L'Italia ha ancora cinque mesi e mezzo per ritirare i bandi avviati sull'opera senza pagare penali