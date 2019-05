Roma | difesa imbarazzante e occasione Champions sprecata a Genova | Mirante evita la

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Lapassa in vantaggio con El Shaarawy, poi subisce il gol del pareggio di Romero: nel finalela figuraccia neutralizzando Sanabria dal dishetto.per i giallorossi La sfida delle 18:00 della 35ª Giornata di Serie A ha una duplice valenza: per laci sono in palio punti importantissimi per la zona, per il Genoa gli stessi punti servono a costruire una salvezza che, a 3 giornate dal termine, non è ancora certa.LaPresse/AS/Luciano RossiA dispetto della posta in palio, la partita appare fin da subito accesa e divertente. Le due squadre si affrontano a viso aperto e fioccano le occasioni, merito di due difese non proprio blindate. Per sbloccare la situazione di pareggio però serve addirittura l’82’, quando El Shaarawy, che ormai aspettava solo il cambio, si ritrova a correggere in rete una sponda di Dzeko. La...

