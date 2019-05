Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo | Cantù in zona

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Ida tutti i campi d’Italia per ladellaA maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per ladella Regular season dellaA di. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica.Importante vittoria per, che balza tra le migliori otto grazie al successo contro Torino per 86-76, mentre la sfida per il secondo posto tra Cremona e Venezia è stata vinta dal team di Sacchetti, per 80-65.E’ stato poi l’incontro tra Trento e Milano are grande: la partita è terminata solo dopo un tempo supplementare, con la squadra leader della classifica che è riuscita ad avere la meglio, per 77 e 79 e consolidare il suo primo posto.Sorridde la Reggiana, che ha mandato ...

