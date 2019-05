Relazioni gay lecite se fedeli ​Così la Chiesa vuole sdoganare

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Riccardo Cascioli La diocesi di Torino "riscrive" il Catechismo aprendo all'amore fra le persone dello stesso sesso«Arrivano i piemontesi»: a quasi 150 anni dalla conquista militare di Roma, un altro assalto parte simbolicamente da Torino alla conquista del cuore della cattolicità. Si tratta della piena legittimazione nelladelleomosessuali, un cambiamento del Catechismo che estende i suoi effetti ben oltre la sfera sessuale.Alla fine di aprile la diocesi di Torino ha organizzato un ritiro in convento per persone omosessuali. L'obiettivo? Dare lezioni di fedeltà. Potrebbe sembrare una cosa positiva dal punto di vista della morale cattolica, in realtà è esplosiva. «L'esperienza dell'amore fedele di Dio è un modo per mettere ordine nelledisordinate, omosessuali o eterosessuali che siano», ha spiegato il gesuita padre Pino Piva, uno dei ...

