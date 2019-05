Regeni | verità più vicina dopo 3 anni? Un testimone accusa | ' Agente egiziano ammise

Regeni - Fico : “Egitto ha depistato ma siamo tutti uniti per cercare verità”. E su Libia : “Porto sicuro? Boutade enorme” : “Su Giulio Regeni l’Italia non abbandonerà la ricerca della verità. È per questo che abbiamo votato e approvato la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio. Lo Stato italiano non si fermerà. E non si fermerà la Camera, il Senato, il governo, la procura. siamo tutti uniti per chiedere verità fino in fondo“. Lo ribadisce il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a Dogliani, al Festival della Tv e dei nuovi ...

Regeni - premier Conte ad Al Sisi : “Siamo insoddisfatti - nessun passo avanti. Non mi fermerò finché non ci sarà la verità” : “Ho incontrato al Sisi” e il caso di Giulio Regeni “è stata una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato”. C’è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c’è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile”. Giuseppe Conte è netto, parlando in conferenza stampa a Pechino dell’incontro avuto con il presidente egiziano. Paola e Claudio ...

Riccardo Noury : "La verità su Giulio Regeni è più importante della Libia e degli affari" : Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, è stato sin dall'inizio, uno degli animatori del movimento che ha affiancato Paola e Claudio Regeni nella loro battaglia per chiedere verità e giustizia per il barbaro assassinio del loro figlio Giulio. Huffington Post lo ha intervistato."Presidente Conte, si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del Generale Al Sisi e pretenda, senza ulteriori dilazioni o ...

Giulio Regeni - lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi : “Pretenda la verità - in gioco la dignità dell’Italia” : Una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere che, nel suo incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sia “determinato e incisivo“, vada “oltre ai consueti proclami e promesse”, ricordi “che la procura romana ha già inserito cinque persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate superando gli enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani”. È l’appello che ...