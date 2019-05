Regeni | esclusivo TgLa7 | é Sharif Magdi l' uomo che ammise il sequestro Ne hanno parlato

tg.la7

(Di domenica 5 maggio 2019)Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio. E' quanto emerge dai documenti ...

LapoDeCarlo1 : RT @LiberiePensanti: I genitori di #GiulioRegeni in un video esclusivo per #unomaggioliberoepensante @LiberiePensanti @GiulioSiamoNoi #ver… - saveriolakadima : RT @LiberiePensanti: I genitori di #GiulioRegeni in un video esclusivo per #unomaggioliberoepensante @LiberiePensanti @GiulioSiamoNoi #ver… - Vittori80004646 : RT @LiberiePensanti: I genitori di #GiulioRegeni in un video esclusivo per #unomaggioliberoepensante @LiberiePensanti @GiulioSiamoNoi #ver… -