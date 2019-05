Rai3 | scatta «L’ora della legalità» Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e

davidemaggio

(Di domenica 5 maggio 2019) Loris Mazzetti, Liliana SegreCi saràun contributo del PresidenteRepubblicane «L’ora», il nuovo programma diin onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesaCostituzione.un’intervista alla senatrice Liliana Segre, testimoneShoah.“Ladovrebbe essere materia di studio” afferma Mazzetti, che declinerà questo valore in ogni suo aspettovita civile. In ognici sarà un’intervista a un personaggio che ne è simbolo, per ruolo, per fatti di vita o per impegno sociale. Come anticipato,ha offerto il proprio contributo: il Presidente è stato ripreso durante l’incontro ...