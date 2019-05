Raccolta firme a Campobasso | i sindacati | no alla regionalizzazione della scuola

Castrazione chimica - Raccolta di firme oggi e domani anche in provincia di Ragusa : anche in alcune piazze delle città della provincia di Ragusa, oggi e domani sarà possibile firmare per la proposta di legge sulla Castrazione chimica

Matteo Salvini lancia una Raccolta firme per introdurre la castrazione chimica per gli stupratori : Matteo Salvini è tornato, in seguito all'episodio di violenza sessuale avvenuto a Viterbo, a parlare di castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, non trovando però l'appoggio dell'alleato di governo. E ha rilanciato l'idea della castrazione chimica attraverso una raccolta firme che si terrà nel fine settimana.Continua a leggere

Salvini - Raccolta firme per castrazione : ANSA, - ROMA, 30 APR - "Ancora uno stupro, il carcere non basta. Sabato e domenica in tutte le piazze d'Italia la Lega raccoglierà firme a sostegno della sua Proposta di Legge per introdurre la ...

Castrazione chimica - Matteo Salvini annuncia una Raccolta firme : “Ancora uno stupro, il carcere non basta. Sabato e domenica in tutte le piazze d’Italia la Lega raccoglierà firme a sostegno della sua proposta di legge per introdurre la Castrazione chimica (oltre al carcere) per curare pedofili e stupratori“. Questo l’annuncio del segretario della Lega e vicepremier Mattero Salvini dopo l’arresto di due esponenti di CasaPound per la violenza sessuale ai danni di una donna di 36 ...

"Grazia per Formigoni". La Raccolta firme per la liberazione dell'ex governatore ha già 350 firme : Una raccolta di firme per chiedere che venga concessa la grazia all'ex governato lombardo e senatore di Ncd Roberto Formigoni, che da fine febbraio sta scontando nel carcere di Bollate una condanna per corruzione. A lanciare l'iniziativa è stato l'imprenditore Angelo Cenicola, amico personale di Formigoni. Al momento la richiesta è stata sottoscritta da 3.500 persone. E su Facebook è stata aperta anche la pagina 'Roberto ...

Zingaretti : pronti a Raccolta firme per mandare Governo a casa : Zingaretti: "Abbiamo presentato una mozione di sfiducia e vedremo se questi litigi sono veri o falsi. Dal giorno dopo in Italia la raccolta firma".

Rifiuti Roma - Raccolta firme per ottenere il risarcimento della Tari : “Paghiamo ma non abbiamo il servizio” : A Tor Pignattara, quartiere di Roma, i cittadini si mobilitano per una raccolta firme. Obiettivo: la restituzione del 50% dell’importo della tassa sui Rifiuti. I cittadini, seguiti dagli avvocati, preparano il ricorso. Il comitato di quartiere ha il proprio quartier generale al Giardino Liberato della Certosa. E le prime firme sono già arrivate L'articolo Rifiuti Roma, raccolta firme per ottenere il risarcimento della Tari: “Paghiamo ...

Berlino - Raccolta firme per nazionalizzare le case in mano a grandi gruppi : “Stop agli aumenti indiscriminati degli affitti” : Socializzazione. Da questa parola parte la protesta che ha coinvolto oltre 40.000 persone sabato scorso a Berlino. Socializzazione che vale come sinonimo di nazionalizzazione. Si parla di case, quelle che alcuni gruppi di attivisti berlinesi vorrebbero riportare sotto il controllo pubblico per cercare di calmierare il prezzo degli affitti, che a Berlino negli ultimi anni hanno raggiunto dei picchi storici. Una campagna referendaria che punta ...

Matteo Renzi - la mossa suicida sullo Ius soli : Raccolta di firme per una legge popolare : Le vecchie abitudini per i fedelissimi di Matteo Renzi sono dure a morire, come quell'istinto naturale a lanciarsi contro un muro di cemento per vedere quanto ci si fa male. L'ultima trovata dei famigerati Comitati civici, la rete di Renziani superstite dopo la caduta del capo, è quella di raccoglie

Nasce il Comitato “No demolizione San Siro” : via alla Raccolta firme : A Milano Nasce il ‘Comitato no demolizione San Siro’: a promuoverlo sono i consiglieri comunali del centrodestra (Forza Italia, Lega, Milano Popolare), con il presidente del Municipio 7, a guida Forza Italia, Marco Bestetti. Non si deve però pensare che si tratti di un’idea nata solo da chi vuole schierarsi contro l’amministrazione comunale. Tra le […] L'articolo Nasce il Comitato “No demolizione San ...

Ragusa - Raccolta firme per chiedere sicurezza nel centro storico : Ragusa, Fratelli d’Italia, raccolte prime firme per chiedere sicurezza. Obiettivo garantire sicurezza e comfort adeguati in centro città.

Cancellazione corse Busitalia per Marcialla : Raccolta firme fino alle 13 di oggi : La potete trovare nei negozi di Marcialla: al Bazar Norma, al Bar Sport, in Botteguccia... . La petizione che chiede a Busitalia di cancellare questa scelta verrà inviata al gestore a strettissimo ...

Raccolta firme candidature elezioni europee di Casapound : NewTuscia - VITERBO - Questo sabato dalle 16 alle 20 raccogliamo le firme per candidarci alle prossime europee. Chiediamo di venire a firmare per l'unica forza politica rimasta a chiedere l'uscita da Unione Europea ed Euro. Vi aspettiamo nel nostro comitato elettorale di Via Romiti, zona palazzo di vetro,.

Moratoria voto elettronico - Raccolta firme al via : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia