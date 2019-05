Questa zona residenziale ha un orto urbano di quasi 500 metri quadrati | le immagini sono

"Questa è la nostra zona" : la banda si ispira a Gta per rapinare e spacciare : Lesioni, spaccio, rapine e anche un tentato omicidio. Tutto fatto in stile "Grand Theft Auto", il videogioco che spopola tra i giovani. La polizia di Monza ha arrestato una banda di 6 ragazzi, tutti maggiorenni da poco, perché ritenuti responsaboli, a vario titolo, di diversi reati, dal tentato omicidio, alle minacce, passando per furti e rapine aggravate.Gli arrestati erano noti in città come la Compagnia del ponte e, per compiere i reati, si ...