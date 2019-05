gazzettadelsud

(Di domenica 5 maggio 2019) ... autostima dei padroni di casa, che si sentivano in consonanza soprattutto con Apollo ed Ercole ma anche con Atena, Alessandro Magno, Ercole, Achille ed Enea, mai fare economia nei paragoni,, i ...

GazzettaDelSud : Quei “pezzi” di #Reggio che brillano a #Vicenza - Toni_ct_1 : RT @MagFra9: Mentre tutti ti credono così forte tu sei in mille pezzi. La forza sta proprio lì, tra quei pezzetti che non si fanno vedere. - ErSorRide : RT @MagFra9: Mentre tutti ti credono così forte tu sei in mille pezzi. La forza sta proprio lì, tra quei pezzetti che non si fanno vedere. -