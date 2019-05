ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Immortali, highlander, impossibili da uccidere. Forse è proprio per questo motivo che lesono diventate l’ente più odiato di sempre. Più vecchio delle Regioni, più anzianostessa Unità d’Italia, protettoCostituzione, l’ente intermedio è oggi ildei carrozzoni inutili. Di più: l’emblemae del privilegio. Anche adesso che unariuscita a metà –di Graziano Delrio e Matteo– le ha ridotte a una forma ibrida: a causabocciatura del referendum costituzionale continuano a esistere ma con le competenze dimezzate. Una sorta di zombie, guidate da presidenti e consiglieri non eletti dai cittadini, con il personale ridotto ai minimi termini e i bilanci in rosso, lesono tornate di nuovo al centro del dibattito politico. Per l’ennesima volta.L'articolo...

marattin : Le province ora fanno solamente manutenzione strade e scuole. Dalla bocciatura del referendum 2016, i governi (prim… - CapitoloLuciana : RT @fattoquotidiano: Province, dalla riforma Rattazzi a quella di Renzi: storia dell’ente simbolo della casta. Che nessuno riesce ad abolir… - MPenikas : FQ: Province, dalla riforma Rattazzi a quella di Renzi: storia dell’ente simbolo della casta. Che nessuno riesce a… -