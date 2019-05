Pronostico Setubal vs Boavista | Primeira Liga 06-05-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di domenica 5 maggio 2019), 32^ giornata, analisi,di Vitoria, lunedì 6 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi,della partita Vitoria, in programma lunedì 6 maggio. Importantissimo match salvezza tra Vitoria, le quali, a sole due giornate dal termine del campionato portoghese, si giocano una bella fetta di stagione in 90 minuti che si preannunciano tesi. All’appuntamento odierno arriva senz’altro meglio il, reduce da una vittoria per 3-1 con il Moreirense che ne hanno accresciuto speranze ed entusiasmo.La squadra di casa, invece, negli ultimi quattro turni ha colto cinque punti necessari per mantenersi a distanza di due punti dal Tondela terzultimo. All’andata finì 1-0 per ilcon rete decisiva di Mateus Galiano da Costa.Come ...

cassapronostici : Pronostico Setubal – Boavista lunedì 6 maggio 2019 -