Pronostico e info Italia-Austria | Europeo under-17 | 7-5-2019

Pronostico Germania-Italia - Europeo under 17 - sabato 4-5-2019 e info : Europeo under 17, Pronostico ed analisi di Germania-Italia, sabato 4 maggio 2019Pronostico//Germania// Italia// Prende il via in Irlanda l’Europo under-17 (La “culla delle stelle”, qui trovate la cartella stampa), che mette in palio anche cinque posti per i prossimi mondiali di ottobre che si disputeranno in Brasile. Per l’Italia quella contro la Germania è la prima partita del Gruppo D, uno dei più tosti per stessa ammissione del CT ...

Pronostico Melbourne City vs Central Coast Mariners - A-League 26-04-2019 e Info : A-League, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Melbourne City-Central Coast Mariners, venerdì 26 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Melbourne City-Central Coast Mariners, in programma venerdì 26 aprile 2019. Melbourne è pronta ad accogliere i Central Coast nel match valido per la 27esima giornata del massimo campionato australiano. Sarà una gara di fine stagione regolare e che vede i ...

Pronostico Watford vs Southampton - Premier League 23-4-2019 e info : Pronostico Watford vs Southampton, recupero 31° di Premier League, 23-4-2019 e infoWatford/Southampton//ANALISI Tornano in campo dopo pochi giorni Watford e Southampton, per quello che è il recupero della 31° giornata non disputato per via della FA Cup. Senza troppe pretese in campionato i ragazzi di Javi Garcia, se non quella di arrivare al top alla finale di coppa, mentre per i Saints questa potrebbe essere l’occasione per chiudere i ...

Pronostico Tigres-Monterrey - CONCACAF Champions League - 24-4-2019 e info : CONCACAF Champions League, Pronostico ed analisi di Tigres-Monterrey, finale di andata mercoledì 24 aprile 2019Pronostico//TIGRES// MONTERREY// Prosegue l’indiscusso dominio che le squadre messicane hanno imposto, ormai dal 2006, sulla Champions League del nord e centro America. A contendersi il titolo ci saranno il Tigres, fermato ad un passo nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, ed il Monterrey che invece ne ha sollevate tre consecutive ...

Pronostico Ungheria vs Italia under 18 - amichevole 17-4-2019 e info : Amichevoli internazionali, Pronostico, di Ungheria vs Italia under 18, 17-4-2019Penultimo appuntamento stagionale per i giovanissimi azzurri selezionati dal C.T. Franceschini, che chiuderanno poi l’8 maggio prossimo con l’amichevole contro l’Austria (a Codroipo).Sarà un test importante per saggiare il percorso di crescita svolto fin qui dai ragazzi, per di più contro un avversario bello impegnativo come la selezione ungherese.Qui i convocati ...

Pronostico Tondela vs Portimonense - 08-04-2019 - Formazioni e Info : Primeira Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Tondela-Portimonense, lunedì 8 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Tondela-Portimonense, in programma lunedì 8 aprile 2019. Il Tondela per uscire dalla zona retrocessione, il Portimonense per avvicinarsi alla matematica salvezza in Primeira Liga. La sfida del ”Joao Cardoso”, valevole per la 28/a giornata, ...

Pronostico Getafe vs Athletic Bilbao - 07-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Athletic Bilbao, domenica 7 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Athletic Bilbao, in programma domenica 7 aprile 2019. A entrambe le squadre servono punti. Il Getafe è in lotta per uno storico piazzamento in Champions League, come l’Athletic Bilbao che è tornato prepotentemente in lotta per un posto in ...

Pronostico Fiorentina vs Frosinone - 07-04-2019 - Formazioni e Info : Serie A, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Fiorentina-Frosinone, domenica 7 aprile 2019La Fiorentina deve scrollarsi di dosso la mediocrità in cui è piombata. Sono sei le gare senza vittorie dei viola (4-1 a Ferrara), mentre in casa l’ultimo successo è targato 2018, quando è arrivato il successo nel derby. Il Frosinone però non lascerà strada tanto facilmente, visto che i ciociari dopo aver colto l primo successo casalingo, ...

Pronostico Barcellona vs Atletico Madrid - 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Atletico Madrid, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Atletico Madrid, in programma sabato aprile 2019. Il Barcellona, dopo lo spettacolare pareggio per 4-4 sul campo del Villarreal, ospita l’Atletico Madrid nel match che potrebbe chiudere o riaprire il discorso campionato. I blaugrana ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Valencia - 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rayo Vallecano-Valencia, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rayo Vallecano-Valencia, in programma sabato aprile 2019. Un Valencia in grande forma, dopo il successo con il Real Madrid, sbarca al Campo de Fútbol de Vallecas per affrontare il Rayo Vallecano, una squadra che appare ormai rassegnata alla retrocessione ...

Pronostico Real Madrid vs Eibar - La Liga 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Eibar, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Eibar, in programma sabato aprile 2019. Di nuovo in campo dopo la sconfitta. Il Real Madrid ospita l’Eibar dopo il tonfo di Valencia per 2-1 e al ”Bernabeu” saranno chiamati a riprendere il cammino intrapreso con Zinedine Zidane ...

Pronostico e Formazioni Parma vs Torino - Serie A 6-4-2019 e info : Pronostico e probabili Formazioni di Parma vs Torino, 31a Serie A, 6-4-2019Diametralmente opposti gli umori dopo il turno infrasettimanale. Il Parma si lecca le ferite del terzo ko consecutivo, arrivato allo Stirpe di Frosinone (prima gioia casalinga per i ciociari), mentre il Torino in casa ha fatto suo lo spareggio per l’Europa League contro la Samp grazie ad un Belotti in grandissimo spolvero.Come arrivano Parma e Torino?Dopo un avvio ...

Pronostico Porto vs Boavista - 05-04-2019 - Formazioni e Info : Primeira Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Porto-Boavista, venerdì 5 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Porto-Boavista, in programma venerdì 5 aprile 2019. L’anticipo del massimo torneo Portoghese andrà in scena al ”Estadio Do Dragao”, dove i padroni di casa del Porto cercano i punti necessari per conquistare in solitaria la prima posizione ...

Pronostico Tottenham vs Crystal Palace - Premier League 4-4-2019 info : Pronostico 33a giornata di Premier League, Tottenham vs Crystal Palace, 4-4-2019 e formazioniDal potersi giocare di rincorsa il titolo al dover difendere con le unghie e i denti il quarto posto. E’ bastata una mesata mediocre al Tottenham (tolti i quarti di Champions) a vedere un crollo verticale in Premier e addirittura il quarto posto in pericolo, dopo aver fatto un punto in cinque gare.L’incostanza del Crystal Palace sta invece pian piano ...