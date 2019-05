Prezzi verdure alle stelle | colpa del clima impazzito | risolvere è possibile

Coldiretti : aumentano i Prezzi delle verdure per effetto del clima pazzo - +9 - 4% : “ aumentano i prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 9,4% rispetto allo scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a marzo segnato dal caldo anomalo. “Sulle verdure – sottolinea la Coldiretti – si scontano ancora gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito la Penisola ...

Coldiretti : +18 - 4% sui Prezzi delle verdure per la carenza data dal maltempo : In controtendenza all’andamento generale balzano i prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 18,4% rispetto allo scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a febbraio nel sottolineare peraltro che è diversa la situazione per le produzioni frutticole come le clementine con ...