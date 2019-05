Presidente Rai contro Fazio : 'Costa troppo e ha perso carica innovativa' : La Rai è sempre più al centro dello scontro politico. Dopo l'attacco del vicepremier Matteo Salvini, la Lega boicotta la trasmissione di Fabio Fazio, mentre il Presidente della Rai, Marcello Foa, ...

Che tempo che fa - Fazio è spacciato : le parole durissime del Presidente Rai : Durante il Festival della Tv, il presidente Rai Marcello Foa ha pronunciato parole dure su Fabio Fazio. Dopo le parole di Matteo Salvini e del dg Rai Fabrizio Salini, ecco cosa ha detto il numero 1 della tv pubblica: "Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di mer

Che tempo che fa - il Presidente Rai : ‘Non più innovativo’. Salvini : ‘Fazio chiacchierone di sinistra - si tagli lo stipendio’ : “Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere, spetta all’amministratore delegato trovare risposte opportune”. Il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell’incontro al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, lancia un chiaro messaggio a Fabio Fazio. Già nel mirino della ...

Che tempo che fa - il Presidente Rai : ‘Ha perso carica innovativa’. Salvini : ‘Fazio chiacchierone di sinistra - si tagli stipendio’ : “Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere, spetta all’amministratore delegato trovare risposte opportune”. Il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell’incontro al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, lancia un chiaro messaggio a Fabio Fazio. Già nel mirino della ...

Fascisti a Predappio - il Presidente della Rai Foa : "Servizio sproporzionato". L'inchiesta interna si allarga : Dopo le dimissioni del caporedattore dell'edizione regionale, chiesta una relazione anche al direttore di RaiNews24

The Rookie su Rai2 getta Nolan nel caos tra San Valentino e il Vice Presidente USA - trame 4 e 11 maggio : Nuovo appuntamento con The Rookie su Rai2 nella serata di sabato 4 maggio. Per il Dipartimento di Polizia di Los Angeles non c'è un attimo di respiro: gli agenti avranno a che fare con la visita improvvisa del Vice Presidente USA che getterà tutti in uno stato di allerta. Come se non bastasse, Nolan verrà affiancato da Bishop nella gestione della sicurezza, al fine di neutralizzare ogni possibile minaccia. Ecco le anticipazioni su cosa ...

Ucraina : il 'servo del popolo' Zelensky Presidente : Il grande margine tra i due candidati potrebbe anche significare la fine della carriera politica di Poroshenko, sulla scena dal lontano 1998. Anche se nella sua conferenza stampa dopo il voto il ...

Zelensky nuovo Presidente ucraino con il 73% : “Non vi deluderò” : L'articolo Zelensky nuovo presidente ucraino con il 73%: “Non vi deluderò” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La discussa serie tv che ha reso popolare il nuovo Presidente dell'Ucraina : ... onesto, con sani valori morali finisce nella stanza dei bottoni? Il professor Vassily è un uomo semplice che gira per Kiev in bicicletta che viene catapultato in un mondo diverso. Diremmo nel cuore ...

Il comico Zelensky nuovo Presidente Ucraina : Il comico Vladimir Zelensky si avvia a diventare il nuovo presidente dell'Ucraina. Al ballottaggio per le presidenziali Zelensky ha raccolto consensi

Ucraina - il neo-Presidente Zelensky stretto tra la crisi economica e i rapporti con Putin : L’attore comico di origini ebraiche, Volodymyr Zelensky, è stato eletto presidente della repubblica Ucraina, sconfiggendo al ballottaggio il presidente uscente Petro Poroshenko con una maggioranza schiacciante. Secondo i dati non ancora definitivi, infatti, oltre il 73% dell’elettorato avrebbe votato a favore del vincitore. Prima della consultazione, Zelensky era conosciuto come protagonista della sit comedy TV “Servitore del popolo”, nella ...

Ucraina - il Presidente Zelensky e l'Italia : il 'filo rosso' con la fallimentare avventura del basket a Cantù e l'oligarca Kolomoisky : Un patrimonio che Forbes stima in 3 miliardi di dollari costruito prima della Rivoluzione arancione del 2014 e una grande abilità nel plasmarsi a seconda della stagione politica. Ex proprietario ...

Ucraina - il Presidente Zelinsky e l’Italia : il ‘filo rosso’ con la fallimentare avventura del basket a Cantù e l’oligarca Kolomoisky : Tutte le strade d’Ucraina portano a Cantù. Le hanno percorse, nel 2015, Volodymyr Zelensky, comico che è appena stato eletto presidente a Kiev e l’oligarca Dimitri Gerasimenko, sbarcato nella provincia comasca per fare grande la pallacanestro locale con tanti soldi da spendere. Un approdo che potrebbe però rappresentare un passo falso per entrambi: al primo potrebbe costare un’inchiesta, al secondo la bancarotta. Per i rispettivi avversari, il ...

Un comico è diventato il nuovo Presidente dell'Ucraina (come l'attore che interpreta in tv) : Nel più grande Paese della ex URSS va in scena l'elezione di un presidente come preannunciato da una serie TV. Volodymyr...