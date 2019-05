Premier | il Chelsea sale al terzo posto Lo United saluta la Champions

Risultati Premier League - il Chelsea di Sarri vola verso la Champions : solo un pareggio per lo United : 1/15 AFP/LaPresse ...

Premier League : il Tottenham crolla in 9 a Bournemouth - il Chelsea prepara il sorpasso : Accade di tutto in Bournemouth-Tottenham , gara del 37esimo turno di Premier League . Finisce 1-0 per i padroni di casa grazie a un colpo di testa di Nathan Aké . Gli Spurs, dopo un primo tempo ...

Pronostico Chelsea Vs Watford - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Watford, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Chelsea / Watford / Premier League / Analisi – Dopo l’ottimo 1-1 strappato a Francoforte, il Chelsea di Sarri si rituffa in Premier League per provare a conservare il quarto posto dall’assalto di Arsenal e Manchester United, ospitando domenica pomeriggio allo Stamford Bridge il Watford, che ha in testa la finale di FA ...

Sarri annuncia il suo futuro : “L’anno prossimo resterò al Chelsea - la Premier è fantastica” : Chelsea, Sarri annuncia il proprio futuro: resterà a Londra Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla fine della partita pareggiata con l’Eintracht ha parlato anche del suo primo anno con i Blues e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Maurizio Sarri “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione al Chelsea? I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà e rialzare la testa per inserirci nuovamente ...

Premier League - il City torna in testa. Pari tra Chelsea e United - crolla l'Arsenal : TORINO - La domenica di Premier League si apre con il terzo ko consecutivo dell' Arsenal . Al King Power Stadium è un dominio del Leicester , che travolge i Gunners per 3-0: in gol Tielemans e Vardy , ...

Sfida Champions in Premier : Man United-Chelsea live su Sky : La Premier League si avvicina alle battute finali, ma la lotta per le prime posizioni è ancora accesissima. Appare chiaro però che due tra le big six siano costrette a dire addio all’idea di partecipare alla prossima Champions League: Manchester United e Chelsea faranno però il possibile per evitarlo e sono pronte a dare il […] L'articolo Sfida Champions in Premier: Man United-Chelsea live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Premier League - United-Chelsea : Sarri avanti di un soffio : L'ULTIMO '2' Per la cronaca, il '2' del Chelsea all'Old Trafford manca dal 2013. Allora finì 0-1, risultato che replicato domenica pagherebbe 9 volte la posta. La media offensiva di entrambe, 1,80 ...

Pronostico Manchester United Vs Chelsea - Premier League 28-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Chelsea, Premier League, 36^ Giornata, Domenica 28 Aprile 2019 ore 17.30Manchester United / Chelsea / Premier League / Analisi – Sfida decisiva per il quarto posto quella che andrà in scena all’Old Trafford domenica pomeriggio, dove Manchester United e Chelsea si giocano in una sorta di spareggio il quarto posto, l’ultima posizione accessibile alla prossima Champions League. ...

Risultati Premier League - colpo di coda del Tottenham : gli Spurs staccano il Chelsea

Chelsea - Sarri insultato durante la gara di Premier : la risposta : Chelsea Sarri – Attimi di tensione durante la gara di Premier tra Chelsea e Burnley. Maurizio Sarri, tecnico dei blues, è stato insultato dalla panchina avversaria. L’ex allenatore del Napoli è stato espulso nel finale per essere uscito dall’area tecnica, non si è presentato in conferenza stampa e sarebbe stato insultato dalla panchina ospite, che […] L'articolo Chelsea, Sarri insultato durante la gara di Premier: la ...

Premier League - Higuain ritrova il gol ma il Chelsea non vince : LONDRA - Il Chelsea non va oltre il 2-2 il monday night di Premier League, nella partita casalinga contro il Burnley. Il ritorno al gol di Gonzalo Higuain , che non trovava la rete da più di un mese, ...