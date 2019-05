Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry | la schiacciata sbagliata in campo aperto

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019)protagonista di un clamoroso errore: la, in, in Gara-3 contro i Rockets diventa viraleè solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato ina causa di un buco difensivo dei Rockets,è saltato per schiacciare, salvo non riuscire ad infilare la palla all’interno del canestro, in modo alquanto goffo. Il video, neanche a dirlo, è diventato subito virale.That guy in the Houston area near the man in suit…..SAVAGE#Steph ##NBAs #WillAnyoneTalkAboutHisPerformanceInPostSeasonpic.twitter.com/G6hVIBAo1i— Srijan (@its Srijan) 5 maggio 2019L'articolo ...

