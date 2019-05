Pistoia | la denuncia dei residenti | “Trattamenti con glifosato vicino ai pozzi dove viene

Pistoia : bullizzano una ragazza - preside li sospende ma i loro genitori la denunciano : All’interno di un istituto di Pistoia, ben sette ragazzi sono stati sospesi dalla preside per aver bullizzato una loro compagna 15enne. La ragazzina in questione si era ubriacata nel corso di un’assemblea d’istituto ed era stata presa in giro dai compagni di scuola, che le hanno messo dello scotch sulla bocca, sulle gambe e sulla fronte. A compiere questo gesto sarebbero stati soltanto quattro ragazzi, mentre gli altri due hanno assistito senza ...