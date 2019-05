Pioggia | vento e grandine nelle Marche

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Pioggia - neve e vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Maltempo - torna l'inverno : Pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e Pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità per neve - Pioggia e vento forte : La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’Allerta Meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con ...

Maltempo Brasile - Pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

Allerta Meteo Lazio : Pioggia e vento forte a Pasquetta : Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte specie lungo i settori costieri. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con fase operativa di ...

Castellammare - Vento e Pioggia a Pasquetta - addio al pic nic : scatta l'allerta meteo della Protezione Civile : Sarà un lunedì di Pasquetta senza pic nic in montagna o al mare per i tanti cittadini stabiesi. Pessime notizie dal meteo che prevede pioggia e Vento per la giornata di domani. In particolare le ...

Maltempo Puglia : Pioggia - grandine e forte vento nel Salento : pioggia e grandine, cadute in abbondanza, hanno creato disagi, in particolare alla circolazione stradale, nel Salento. Allagamenti sono segnalati in diversi comuni della provincia di Lecce, mentre la grandine ha ricoperto interamente alcune arterie stradali attorno al capoluogo rendendo difficoltoso il transito dei mezzi. forte vento nella zona di Gallipoli. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta “gialla” per ...

F1 - GP Cina 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. Rischio Pioggia assente - attenzione alle raffiche di vento : In mattinata si sono svolte le prime due sessioni di prove libere del weekend del Gran Premio della Cina 2019, terza tappa della stagione e millesima della storia del Mondiale di Formula 1. Si corre sul circuito di Shanghai, sede di un round del Campionato a partire dal 2004, con le condizioni meteorologiche che hanno spesso condizionato l’andamento delle qualifiche e delle gare. Quest’anno la situazione dovrebbe essere più stabile, ...

Allerta meteo Roma 4 aprile 2019 : vento - grandine e Pioggia. Le previsioni : Allerta meteo Roma 4 aprile 2019: vento, grandine e pioggia. Le previsioni Scatta l’Allerta meteo a Roma per oggi, 4 aprile 2019. Cieli molto nuvolosi sulla Capitale con deboli rovesci per tutto il giorno che però dovrebbero diventare più intensi in serata per poi durare per tutta la notte; previsti 33 millimetri di pioggia e forte vento. Allerta meteo Roma: giornata complicata per la Capitale Il Lazio e, appunto, Roma al centro ...

Maltempo : in Veneto in arrivo vento - Pioggia e neve : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - Un’ondata di Maltempo di notevole intensità sta per interessare il Veneto. Porterà precipitazioni estese, a tratti intense, con quantitativi abbondanti o localmente molto abbondanti; copiose nevicate in alta quota e localmente a quote inferiori; venti forti in quota e,

Allerta Meteo Toscana : Pioggia e vento su tutta la regione - mareggiate sulla costa : La Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia, temporali, vento e mareggiate per giovedì 4 aprile. Dal pomeriggio di oggi sono attesi locali temporali nelle zone interne e nel nord ovest con vento e grandinate solo occasionali. Previsto un peggioramento a partire dalla mezzanotte, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, inizialmente sulle zone ...