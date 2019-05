Pierpaolo Pretelli | la nuova fidanzata è Jay Gigli di Jas & Jay

Pierpaolo Pretelli bacchetta Ariadna Romero e poi rivela : “Frequento un’altra” : Pierpaolo Pretelli non ha apprezzato l’ultimo post dell’ex Ariadna Romero A Pierpaolo Pratelli non è piaciuto l’ultimo post Instagram dell’ex compagna Ariadna Romero . E a Pomeriggio 5 l’ex Velino di Striscia la notizia non è riuscito a nascondere la delusione. Ma cosa è successo? Qualche settimana fa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato […] L'articolo Pierpaolo Pretelli bacchetta Ariadna Romero e ...

Pierpaolo Pretelli - incidente in macchina per l’ex velino : ultimissime da Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli assente in studio: era uno degli ospiti della puntata Pierpaolo Pretelli ha avuto un incidente in macchina. A dare la notizia dell’accaduto è stata Barbara d’Urso, che aveva chiamato l’ex velino come ospite nella sua puntata di Pomeriggio 5 di oggi. Dato che è lunedì e stasera Carmelita sarà impegnata anche […] L'articolo Pierpaolo Pretelli, incidente in macchina per l’ex velino: ...