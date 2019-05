Peschereccio italiano affonda a Malta | due morti

Tragedia in Mare - Affonda Peschereccio italiano a Malta : 1 morto : U n peschereccio italiano è Affonda to questa notte intorno alle 4 nelle acque di Malta . Dei 4 membri dell'equipaggio dello 'Zaira', proveniente da Siracusa , uno è morto , un secondo uomo è disperso ...

Un Peschereccio italiano è affondato al largo di Malta : Il peschereccio "Zaira", proveniente da Siracusa, è affondato questa notte intorno alle 4 nelle acque di Malta . Dei 4 membri dell'equipaggio, uno è deceduto, due sono stati ricoverati in ospedale a Malta , mentre un altro risulta disperso. Secondo le informazioni fornite dalle autorità maltesi, il peschereccio si è inabissato a causa delle cattive condizioni meteo. Secondo quanto riferisce il Times of Malta , la vittima è un ...

Un Peschereccio italiano è affondato vicino a Malta : c’è almeno un morto : Intorno alle 4 di oggi, sabato 4 maggio, un peschereccio italiano si è ribaltato al largo di Malta . In base alle prime informazioni disponibili una delle persone a bordo è morta dopo essere stato soccorsa e portata in un ospedale

Peschereccio italiano affonda a Malta - un morto e un disperso : Un Peschereccio italiano , lo 'Zaira' , è affondato nella notte a pochi chilometri dall'isola di Malta. U no dei componenti dell'equipaggio è morto in un ospedale dell'isola, dopo essere stato ...