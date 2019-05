Perché la Turchia è sull' orlo di una crisi della bilancia commerciale

Perché il 2019 sarà un anno terribile per il giornalismo in Turchia : Albert Camus scriveva: “Mi piacerebbe poter amare il mio paese e amare ancora la giustizia”. Questo è ciò che deve aver pensato Erol Onderoglu, giornalista e rappresentante di Reporter senza frontiere (Rsf) in Turchia, quando nel giugno del 2016 fu arrestato per aver assunto la direzione “solidale”